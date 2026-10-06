Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří síly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Náchodská nemocnice má nového pomocníka na operačních sálech. Robotický systém za 37 milionů korun už přešel z fáze trénování do ostrého provozu a pomáhá při operacích prostaty, kýly, žaludku nebo při gynekologických zákrocích.
Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří síly

Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří síly

Zdroj: Oblastní nemocnice Náchod
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:05

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Mladiství pod vlivem i tisíce náplní bez kolků. Kontroly zaměstnaly policii
Mladiství pod vlivem i tisíce náplní bez kolků. Kontroly zaměstnaly policii
Čtyřicet nových obyvatel před volbami. Starosta podezírá soupeře z ovlivňování voleb
Čtyřicet nových obyvatel před volbami. Starosta podezírá soupeře z ovlivňování voleb

Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - Město s vizí) podnikl právní kroky proti tomu,...

Hradec před a po. Změny ve veřejném prostoru lidé chválí i kritizují
Hradec před a po. Změny ve veřejném prostoru lidé chválí i kritizují

Zahrádky už neblokují cestu podél domů, některé stánky se zbavily křiklavých polepů a na Velkém náměstí...

Máte v lécích trochu chaos? V hradecké fakultce vám s ním pomůžou
Máte v lécích trochu chaos? V hradecké fakultce vám s ním pomůžou

Máte doma lékový arzenál a občas už nevíte, co si kdy vzít? V hradecké fakultní nemocnici jsou zpět...

Zvířata táhnou, ale muzea jim šlapou na paty. Kraj hlásí 700 tisíc návštěv
Zvířata táhnou, ale muzea jim šlapou na paty. Kraj hlásí 700 tisíc návštěv

Přes 700 tisíc lidí už letos vyrazilo za zvířaty, historií, uměním nebo třeba ke hvězdám. Největším tahákem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.