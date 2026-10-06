Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří síly

Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří sílyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Robot už operuje i v Náchodě. Lékařům přidává přesnost, pacientům šetří sílyZdroj: Oblastní nemocnice Náchod
Článek byl publikován 06.10.2026 09:05
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