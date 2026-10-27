Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Účastníci seance vyvolali Tutanchamona a ateliér skončil v troskách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V březnu 1929 se pražská smetánka sešla k tajemné okultní seanci. Když vyvolali ducha egyptského faraona, skončil vinohradský ateliér v troskách.
Seance z roku 1929 dodnes vyvolává řadu otázek, Ilustrační

Seance z roku 1929 dodnes vyvolává řadu otázek, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales from Wales/Cymru, No restrictions, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:14

Reklama
Další články z kroniQa
Vasilij Archipov odvrátil jadernou válku. Na palubě sovětské ponorky B-59 odmítl odpálit torpédo
Vasilij Archipov odvrátil jadernou válku. Na palubě sovětské ponorky B-59 odmítl odpálit torpédo
Dvaadvacetiletý mladík odjel domů, ale nikdy nedorazil. V březnu 2013 po něm zůstalo kolo a špinavá čepice
Dvaadvacetiletý mladík odjel domů, ale nikdy nedorazil. V březnu 2013 po něm zůstalo kolo a špinavá čepice

Dvaadvacetiletý Milan Šimčík odjel v noci v roce 2013 na kole z Nahošovic. Domů nedorazil a u silnice po...

Vražda na tržnici v Dubí zůstala bez pachatele. Maskovaný střelec tam v roce 2008 zabil dvacetiletého muže
Vražda na tržnici v Dubí zůstala bez pachatele. Maskovaný střelec tam v roce 2008 zabil dvacetiletého muže

V listopadu 2008 usmrtil maskovaný střelec na tržnici v Dubí dvacetiletého muže a dalšího vážně zranil....

Britský král Jiří III. mluvil při záchvatech hodiny bez přestávky. Jeho modrou moč způsobovala tehdejší léčba
Britský král Jiří III. mluvil při záchvatech hodiny bez přestávky. Jeho modrou moč způsobovala tehdejší léčba

Britský panovník Jiří III. trpěl v pozdějších letech vlády těžkými záchvaty. Moderní vědci podle jeho...

Kuriózní krimi případy 2. část: Zloději v Česku ukradli miliony kondomů i jedoucí tramvaj
Kuriózní krimi případy 2. část: Zloději v Česku ukradli miliony kondomů i jedoucí tramvaj

Policejní a soudní archivy uchovávají kuriózní kriminální případy z Česka. Pachatelé odcizili jedoucí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.