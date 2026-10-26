Koalice v Hradci si rozdělila kompetence, koaliční smlouva bude 2. listopadu

"Koaliční jednání v Hradci Králové pokročila. Partneři se shodli na rozdělení zbývajících gescí budoucího vedení města," sdělili zástupci koalice. Budoucí náměstek Kamil Kubica (Piráti) má mít na starosti cestovní ruch, sport a vybrané městské společnosti a náměstkyně Martina Erbsová (Zelení) kulturu, sociální věci, zdravotnictví a péči o městské památky.
Vládu v Hradci Králové vytvoří vítězná koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. V 37členném zastupitelstvu mají 20 míst. Na vedení města se shodli zástupci těchto subjektů již po sečtení výsledků voleb 10. října.
"Dnešní jednání se věnovalo také nastavení vzájemné spolupráce koaličních partnerů a pravidlům rozhodování v radě města. V následujících dnech budou vyjednávací týmy pokračovat v dopracování koaliční smlouvy a přípravě programového prohlášení," uvedli v prohlášení zástupci koalice. Podle nich vyjednávací týmy také prošly návrh koaliční smlouvy, na jehož převážné části panuje shoda.
Zástupci koalice již dříve uvedli, že primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) by měla ve funkci pokračovat. Bude mít na starosti řízení města, ekonomiku a rozpočet, školství, komise místní samosprávy a bezpečnost. Koalice se již dříve dohodla také na prvním náměstkovi primátorky, kterým se má stát Dominik Žilka (STAN). Ten má odpovídat za bydlení, digitalizaci a IT, vnitřní služby, technické služby a provoz města. Dosavadní náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09) má mít na starosti strategický a územní rozvoj, mobilitu, energetiku, životní prostředí a dotace. Do kompetence náměstka primátorky Kamila Podroužka (HDK) budou patřit investice, majetek města a městské organizace.
Strany koalice již dříve za své priority pro období 2026 až 2030 označily přestavbu Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, stavbu parkovacích kapacit, přijetí zásad spolupráce s investory, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.
"Společným cílem zůstává sestavení stabilního vedení města, které bude schopné navázat na dosavadní práci a pokračovat v realizaci klíčových rozvojových projektů," uvedli po jednání v prohlášení zástupci koalice.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové mají šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, po třech zastupitelích mají Náš Hradec a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.