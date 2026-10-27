Naked Attraction: Standa pořad nikdy neviděl a před nahými ženami opakoval „Ty bláho!“. Jedna už zkusila štěstí v Polsku

Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction 3. díl, FOTO: distr. Óčko TV
Ve třetím dílu druhé řady seznamky Naked Attraction si vybírá partnerku dvaadvacetiletý Standa. Budoucí krupiér dosud neměl vážný vztah a v televizi hledá dominantní ženu. Před barevnými boxy ho zaskočí hned první pohled na nahá těla, na která reaguje opakovaným údivem. Standovo překvapení před barevnými boxy
Do druhé řady seznamky Naked Attraction, která nese podtitul Holky to chtěj taky, přichází dvaadvacetiletý Standa. Pracuje v casinu, učí se na krupiéra a ve volném čase se věnuje józe a bojovému umění Wing Chun. Dosud nikdy nebyl ve vážném vztahu. Jeho představou je dominantní žena, která bude mít navrch ve vztahu i v posteli.
Standa pořad před natáčením nikdy neviděl a netuší, co přesně ho čeká. Když se před ním začnou objevovat nahá ženská těla, reaguje spontánními slovy:
„Ty bláho!“ Tuto větu zopakuje hned několikrát. Velmi ho překvapí také velké ženské vnady. Po ukázání obličejů si je už jistější a všechny nápadnice hodnotí slovy, že jsou to „samé sympaťačky.“ Kolo štěstí a polská nápadnice
Mezi zájemkyněmi v boxech stojí devatenáctiletá Polka, nejmladší účastnice letošní sezony. Se seznamkou už má zkušenost z polské verze Magia Nagości. Tehdy se natáčení účastnila jako náhradnice a na televizní obrazovku se nedostala. V české verzi už stojí přímo v jednom z boxů.
Do výběru zasáhne kolo štěstí, na kterém si dívky vytočí, jakým způsobem se Standou fyzicky interagují. Budoucí krupiér si vyzkouší drbání zad, pohlazení i plácnutí při high five. Ne všechny účastnice projdou dál. Jedna z vyřazených motorkářek po svém odchodu zalituje. Podle jejích slov by se jí Standa líbil jako submisivní partner, což by přesně odpovídalo jeho představě o dominantní ženě.
Hodnocení zepředu a nečekané rande
Před finalistkami se následně ukáže nahý také Standa. Ještě předtím dostanou ženy prostor zhodnotit se navzájem. Jedna z nich při pohledu na soupeřku po ostravsku pronese:
„Aj já, kdybych byla muž, tak bych si ji vybrala!“ Pozornost se brzy přesune na Standu. Finalistky chválí jeho postavu, ploché břicho, ramena a ocení i jeho pozadí a výbavu.
Standa si nakonec zvolí ženu, která se nebojí převzít iniciativu. Hned v úvodu mu názorně ukáže, jak ji má správně chytit za ruku. Mladík na ni nevěřícně kouká a podotkne:
„Už to začíná…“ Na oblečeném rande zjistí, že se jejich pohledy na řadu věcí liší, i když patří ke stejné generaci. Večer zakončí žena přímou nabídkou, aby Standa pokračoval v noci na hotelu.
Třetí díl seznamky
vysílá v premiéře platforma Prima+ v úterý 27. října večer. V televizi bude mít epizoda premiéru ve čtvrtek 29. října na stanici Óčko TV. Naked Attraction Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Prima+).