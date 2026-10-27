Instalatér prozradil: proč hodit do nádržky záchodu 1 tabletu do myčky a jak často to opakovat

Do splachovací nádržky se většina domácností podívá až ve chvíli, kdy záchod začne protékat nebo syčet. Po sociálních sítích teď koluje rada, že nánosům uvnitř předejde obyčejná tableta do myčky. Spotřebitelské testy a zkušenosti instalatérů s chemií v nádržce ale ukazují podmínky, které je dobré znát předem.
Pod víkem nádržky to často nevypadá vábně
Voda v nádržce stojí a minerály z ní se pomalu usazují na plováku, ventilu i stěnách. Přidá se slizká vrstva bakterií a mechanismus za pár let zaroste.
Nános se může i prodražit. Vodní kámen umí zabránit tomu, aby ventil pořádně dosedl, a záchod pak tiše protéká. Při takovém úniku odteče do mísy klidně litr za minutu a v účtu za vodu se to projeví dřív, než byste čekali. Nové díly přitom nejsou vždy nutné, někdy stačí z plováku a ventilu odstranit nános.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví Proč zrovna tableta do myčky
V myčce musí tableta zvládnout tvrdou vodu i talíře, na kterých jídlo stihlo zaschnout. Povrchově aktivní látky z ní odnášejí špínu, enzymy rozkládají organické zbytky a kyslíkové bělidlo odstraňuje skvrny. Přidané látky proti vodnímu kameni mají chránit nádobí i myčku, a právě kvůli nim lidi napadlo zkusit tabletu na kámen ve splachovači.
Na sítích se trik popisuje ve dvou krocích. Svou tabletu dostane mísa a další skončí v nádržce, kde se pomalu rozpouští přímo u plováku a ventilu, tedy u dílů, které kámen zarůstá nejvíc. Vyzkoušet to jde jen u kombi záchodu, kde se dá víko nádržky sundat a dovnitř je vidět.
Testy nadšení nesdílejí
Belgická spotřebitelská organizace Test Achats porovnávala domácí alternativy k čističům WC a testovaná tableta do myčky skončila poslední. Ve studené vodě se špatně rozpouštěla a čistila slabě. Pro nádržku je to podstatný detail, protože do ní z vodovodu přitéká vždy studená voda. Organizace navíc upozorňuje, že tablety do myčky nejsou určené k rozpouštění vodního kamene.
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Redakce webu Dřevostavitel vyzkoušela tabletu přímo v míse. Po několika hodinách působení a vydrhnutí štětkou byla toaleta podle ní o něco čistší, zázračný výsledek se ale nedostavil.
Ve studené vodě se tableta do myčky rozpouští špatně a ve srovnání čističů na záchod skončila poslední. Ilustrační foto.
Kdo testoval Jak Výsledek Belgická spotřebitelská organizace Test Achats Srovnání domácích alternativ k čističům WC Tableta skončila poslední, ve studené vodě se špatně rozpouštěla a čistila slabě Redakce webu Dřevostavitel Tableta přímo v míse Po několika hodinách a vydrhnutí štětkou o něco čistší toaleta, zázračný výsledek se nedostavil Na co si dávají pozor instalatéři
Instalatéři varují hlavně před chemií, která v nádržce leží trvale. Běžné tablety určené do nádržky bývají na bázi chloru, který časem rozrušuje gumová těsnění a klapky. Řada výrobců, například americké značky Kohler, American Standard nebo Fluidmaster, proto na škody způsobené takovými přípravky záruku nevztahuje.
Americký instalatérský mistr Hendrik Vandepoll pro magazín Better Homes & Gardens upozornil, že nádržka záchodu, který se běžně používá, zůstává obvykle docela čistá. Usazeniny, plísně a zápach podle něj trápí hlavně toalety, kde se splachuje jen občas.
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S chlorem souvisí i nejdůležitější bezpečnostní pravidlo. Kdo má v nádržce zavěšený blok nebo tabletu s chlorem, musí je vylovit dřív, než tam vhodí tabletu do myčky, protože chlorová dezinfekce a složky tablet do myčky spolu mohou reagovat a uvolnit nebezpečný plyn. Po vylovení bloku vodu z nádržky několikrát vypusťte spláchnutím.
Jak často trik opakovat
Výjimečně. Návody, které trik šíří, radí vhodit tabletu do nádržky jen jednou za pár měsíců a pravidelnou týdenní dávku nedoporučují. Pro splachovače tabletu do myčky nikdo nevyvíjel, takže s každým dalším použitím roste riziko, že toaletě ublíží. Nejvíc se trik nabízí u záchodu v pokoji pro hosty nebo v dílně, kde voda v nádržce stojí celé týdny.
Pokud splachovač už protéká, tableta ho většinou nezachrání. Lepší je postupovat takto:
Přečtěte si také: Žádná výměna žárovek za LED: udělejte s lampami tohle zavřete přívod vody, nádržku vypusťte a otevřete, plovák i ventil omyjte (na vodní kámen pomůže ocet nebo kyselina citronová), opotřebované těsnění vyměňte.
Ocet ani kyselinu citronovou ale nepoužívejte tam, kde ještě může být zbytek chlorového přípravku, protože chlor s kyselinou uvolňuje jedovatý plyn.
Zdroje: https://www.hornbach.cz/navody/jak-opravit-protekajici-zachod/, https://www.aol.com/why-plumbers-warn-against-using-170000949.html, https://www.test-achats.be/maison-energie/produits-wc/news/tablette-lave-vaisselle-pour-nettoyer-les-toilettes, https://www.drevostavitel.cz/clanek/overovna-tablety-do-mycky-zachod, https://en.wikipedia.org/wiki/In-tank_toilet_cleaning_tablet, https://atlas.centrum.cz/clanek/na-zmatnely-zachod-plati-obycejne-tablety-do-mycky-dve-rozlamane-pres-noc-a-rano-staci-jedna-minuta-se-stetkou-327152, https://www.ceskestavby.cz/clanky/protekajici-zachod-plytva-vodou-za-kterou-platime-okamzita-oprava-je-nezbytna-30814.html, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-vycistit-zachod-wc-tabletou-do-mycky-bez-prace/
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