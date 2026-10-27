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Instalatér prozradil: proč hodit do nádržky záchodu 1 tabletu do myčky a jak často to opakovat

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Dennívýzva
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Do splachovací nádržky se většina domácností podívá až ve chvíli, kdy záchod začne protékat nebo syčet. Po sociálních...
Instalatér prozradil: proč hodit do nádržky záchodu 1 tabletu do myčky a jak často to opakovat

Instalatér prozradil: proč hodit do nádržky záchodu 1 tabletu do myčky a jak často to opakovat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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