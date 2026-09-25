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Rizika útoků. EU zpřísňuje pravidla pro drony, Česko řeší, kdo je smí sestřelit

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ROZHOVOR. Drony už dlouho nejsou jen hračkou nebo pracovním nástrojem. Válka na Ukrajině ukázala, že i levný a snadno upravitelný stroj může sloužit k průzkumu, útoku i sabotáži. Evropská unie proto chystá nová pravidla a i Česko připravuje změny, které se týkají ochrany kritické infrastruktury. Kdo smí nebezpečný dron najít, rušit nebo sestřelit? A kdo
profimedia-1086383160

profimedia-1086383160

Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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