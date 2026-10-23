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Exekutor může zazvonit i u seniorů, kteří nic nedluží. Stačí tahle 1 laskavost vnoučatůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dopoledne zazvoní u dveří neznámý muž, ukáže služební průkaz a začne se […]
Exekutor může zazvonit i u seniorů, kteří nic nedluží. Stačí tahle 1 laskavost vnoučatům
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 23.10.2026 03:27
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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