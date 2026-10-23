Švédský tvarohový koláč bez hnětení a válení: Jednoduchý hrnkový moučník s vůní rumu a muškátového oříšku

Kdykoliv u nás doma přemýšlím, čím zpříjemnit nedělní odpolední kávu a zároveň se mi nechce trávit půl dne
válením těsta a špiněním celé kuchyně, sázím na fantastický švédský . Tento geniální tvarohový koláč sypaný koláč patří k těm nejúžasnějším kuchařským kouzlům, jaká znám. Místo zdlouhavého hnětení totiž v jedné míse jednoduše smícháte sypké suroviny a v druhé vyšleháte neuvěřitelně jemnou a řídkou tvarohovou náplň. Všechno pak jen vrstvíte na plech, kde se během pečení tekutá tvarohová lázeň propojí se sypkou směsí a vytvoří pohádkově vláčný a šťavnatý . moučník
Největší radost mám z toho, jak
krásně je tento koláč provoněný. Přidání strouhané citronové kůry, kapky rumu a špetky strouhaného muškátového oříšku dodá tvarohové vrstvě naprosto neopakovatelný šmrnc a eleganci. Když pak celý povrch zasypete a pocákáte rozpáleným tukem, v troubě se vytvoří lehce křupavá zlatavá kůrka, pod kterou se skrývá sametově jemný střed. rozinkami
Můj tip zní: Po upečení buďte maximálně trpěliví a nechejte koláč na plechu zcela vychladnout, ideálně dokonce na pár hodin v chladničce; náplň díky pudinkovému prášku a vajíčkům dokonale ztuhne, zpevní a koláč se vám bude nádherně krájet na elegantní kostky bez rozpadání. Recept na sypaný hrnkový koláč s tekutou tvarohovou náplní, rozinkami a rumovým aromatem
Celkový čas přípravy a pečení bez chladnutí: 60 minut Ingredience potřebné k přípravě Sypká směs 3 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek cukru krupice 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 1 špetka soli Tvarohová náplň a dohotovení 750 g tvarohu v kostce (3 kostky) 1 hrnek cukru krupice 3 vejce 500 ml plnotučného mléka 1 balíček vanilkového pudinkového prášku 1 lžička nastrouhané citronové kůry 2 lžíce tuzemského rumu 1 špetka strouhaného muškátového oříšku 100 g rozinek 50 g tuku na vymazání plechu a pocákání koláče (rozpuštěného másla nebo Hery) Postup při přípravě švédského tvarohového koláče
1. Do velké mísy přisypejte polohrubou mouku, cukr krupici, kypřicí prášek do pečiva, vanilkový cukr i špetku soli a
všechnu sypkou směs důkladně promíchejte vařečkou.
2. Do druhé hluboké nádoby vložte tvarohy v kostce, přisypejte cukr krupici, vyklepněte celá vejce, přilijte plnotučné mléko, přisypejte vanilkový pudinkový prášek, přidejte nastrouhanou citronovou kůru, kapku tuzemského rumu a špetku čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku.
3. Pomocí ponorného mixéru
všechny suroviny na tvarohovou náplň krátce rozmixujte v hladkou a tekutější směs.
4. Hluboký pečicí plech
důkladně vymažte kouskem rozpuštěného tuku.
5. Na vymazaný dno plechu
rovnoměrně nasypejte přesně dva hrnky připravené sypké směsi.
5. Na sypkou vrstvu
opatrně a pomalu nalejte veškerou tekutou tvarohovou náplň tak, aby pokryla celou plochu.
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6. Tvarohovou vrstvu
štědře a rovnoměrně zasypejte sladkými rozinkami.
7. Na tvaroh s rozinkami
rovnoměrně nasypejte zbývající třetí hrnek sypké směsi, čímž celý koláč uzavřete.
8. Povrch celého koláče
důkladně pocákejte rozpuštěným tukem.
9. Plech vložte do trouby vyhřáté na
200 stupňů a pečte přibližně 30 minut, dokud povrch nezezlátne a nezpevní.
10. Upečený koláč vyndejte z trouby a
nechte ho na plechu zcela vychladnout a ztuhnout, aby tvarohová náplň pevně držela tvar.
11. Vychlazený švédský koláč
nakrájejte na stejně velké čtvercové porce a podávejte k nedělní kávě. Foto: cooky.cz, Recept na Švédský koláč s tvarohovou náplní Tipy redakce: Tvaroh výhradně z kostky: Pro tento recept vybírejte tradiční tvaroh v alobalu či papírové kostce, který po rozmixování vytvoří s mlékem a pudinkovým práškem dokonalou krémovou konsistenci bez hrudek. Rozinky namočte předem do rumu: Aby byly rozinky v koláči neuvěřitelně šťavnaté a voňavé, zalijte je 30 minut před pečením trochou horké vody s lžící rumu a před sypáním je nechte okapat. Rovnoměrné pocákání tukem: Rozpuštěný tuk na závěr na povrch nakapejte lžící co nejrovnoměrněji, aby se všechny suché ostrůvky mouky při pečení krásně prosákly a propekly do křupava. Muškátový oříšek dávkujte opatrně: Se strouhaným muškátovým oříškem to nepřehánějte, stačí opravdu jen nepatrná špetka, která nádherně zdůrazní sladkou chuť tvarohu. Krájení až po úplném vychladnutí: Koláč nikdy nekrájejte ještě teplý, protože tekutá náplň zpevňuje až během chladnutí na pokojovou teplotu či po pobytu v ledničce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková