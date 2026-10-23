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Test znalostí italské gastronomie: Šanci získat alespoň 8 z 10 bodů mají jen zkušené kuchařky

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Pizza, těstoviny, tiramisu: italská kuchyně patří mezi nejoblíbenější na světě. Ale víte opravdu, z jakého města pochází pizza nebo jaká rýže se používá do risotta? Tento kvíz odhalí, zdali jste skutečný znalec, nebo jen nadšený konzument.
Obrázek k receptu na boloňské špagety po česku

Obrázek k receptu na boloňské špagety po česku

Zdroj: Zdroj: Cooky.cz, Recept na boloňské špagety po česku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 02:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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