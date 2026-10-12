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Říjen jako poslední měsíc. Déle se sazečkou otálet nelze

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Uvažujete ještě o tom, že byste vysadili nějaké ty plodiny. Proč ne? Říjen je poměrně teplý a také dlouhý. Dny na vysazení plodin se už ale pomalu krátí a zas tak otálet člověk nemůže. Jednou z nejoblíbenějších plodin je bezesporu cibule sazečka. Její vysazení rozhodně stojí za to. V říjnu ji zcela jistě lze vysadit. Tedy za předpokladu, že zvolíte správnou odrůdu, která dokáže bez větších problémů přežít zimu. Pojďme se tedy na vysazení cibule sazečky v říjnu podívat mnohem podrobněji.
Cibule sazečka

Cibule sazečka

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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