Říjen jako poslední měsíc. Déle se sazečkou otálet nelze

Uvažujete ještě o tom, že byste vysadili nějaké ty plodiny. Proč ne? Říjen je poměrně teplý a také dlouhý. Dny na vysazení plodin se už ale pomalu krátí a zas tak otálet člověk nemůže. Jednou z nejoblíbenějších plodin je bezesporu cibule sazečka. Její vysazení rozhodně stojí za to. V říjnu ji zcela jistě lze vysadit. Tedy za předpokladu, že zvolíte správnou odrůdu, která dokáže bez větších problémů přežít zimu. Pojďme se tedy na vysazení cibule sazečky v říjnu podívat mnohem podrobněji.
Podzimní výsadba sazečky nabízí několik benefitů
Je to tak. Pozitiv vysazení této cibule na podzim je hned několik. Tím první je absence napadení škůdci. Nyní na podzim už by cibuli v zemi nemělo nic hrozit. V zimě si můžete být tímto faktem jistí, jelikož v mrazivých dnech i nocích škůdci útočit skutečně nebudou.
Kdy lze ještě vysadit sazečku?
Hodně důležitým teplotním bodem pro vysazení cibule sazečky je 5 °C. Jestliže už teplota v noci klesne pod tuto hranici, není výsadba cibule sazečky vhodná. Jednalo by se o zbytečný risk s tím, že cibule nemusí vůbec vzejít. Zatím ale panují příznivé teploty, takže se od výsadby lze pustit.
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Pravidla správné výsadby sazečky
Malé cibulky by měly přijít do dolíků. Jejich hloubka by se měla pohybovat kolem 6 cm. Na podzim se musí cibule vysadit poněkud hlouběji. Důvod je jednoduchý. Prostě se takto lépe ochrání před mrazíky. Vzdálenost mezi dolík by se měla pohybovat kolem 8 cm a řádky jsou od sebe vzdálené 25 cm. A co samotné cibulky? Nejlepší jsou menší a pevné. Jejich velikost se pohybuje kolem 2 cm. Sázet se musí špičkou směrem nahoru.
Výsadba sazečky: Foto Radek Štěpán
Ochrana cibulek přes zimu
Je v podstatě nezbytná. Výborná je v zimě fólie položená na záhonu. Není ale problém klidně u zamulčovat. Co se týká zalévání, tak pouze na podzim. Poté už je třeba cibulky nechat.
Zdroje info: Autor, Meta, ireceptar.cz, izahradkar.cz
Cibule sazečka v zemi: Náhledové foto Radek Štěpán
The post Říjen jako poslední měsíc. Déle se sazečkou otálet nelze first appeared on Naše zahrada.