Prázdnou plechovku dejte do mrazáku. Celá ulice vám pak bude závidět tuhle lucernu za 0 Kč

Plechovka od kukuřice nebo od psích konzerv obvykle skončí v tříděném odpadu. S trochou vody a mrazákem se z ní ale stane lucerna, která po setmění kreslí světelné tečky na zeď i na chodník. Pověšená u branky potěší sousedy i náhodné chodce a vyrobíte ji z toho, co najdete v kuchyni a v dílně.
Proč do plechovky patří led
Tenký plech se pod úderem kladiva snadno promáčkne a místo úhledné dírky vznikne zmačkaný důlek. Zmrzlá voda vyplní plechovku zevnitř a stěny podepře, takže hřebík plech prorazí a tvar zůstane zachovaný.
Vodu nalijte skoro po okraj a nahoře nechte jen kousek volného prostoru, protože led zabírá víc místa než voda. Hladina by měla sahat aspoň tam, kam budete tlouct dírky, jinak se plech nad ledem promáčkne. A kdy je led hotový? U běžné plechovky počítejte klidně s celým dnem, záleží na její velikosti. Kdyby se dno během mrazení vyboulilo, po rozmrazení ho opatrně srovnejte kladivem, aby lucerna stála rovně a nekývala se.
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Poslouží obal od fazolí, kukuřice, ananasu nebo psích konzerv. Klidně schovávejte různé velikosti, protože skupinka vysokých a nízkých luceren vedle sebe vypadá zajímavěji než řada stejných. Nejdřív plechovku na chvíli ponořte do horké vody s kapkou prostředku na nádobí. Papírová etiketa se pak odlepí skoro sama a lepkavé stopy i zaschlé jídlo setřete houbičkou.
Na lucernu poslouží obyčejná plechovka od kukuřice nebo fazolí, stačí ji odmočit v horké vodě a vymýt. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Obaly od hořlavin do dílny nepatří. Opatrnost vyžadují i plechovky s plastovým povlakem uvnitř: teplo svíčky ho může nahřát a lucerna pak nepříjemně zapáchá. Z nářadí stačí kladivo, hřebík a fix na nakreslení vzoru. Pod plechovku dejte přeložený ručník. Kdo má doma akumulátorovou vrtačku, může dírky místo hřebíku vyvrtat.
Vzor si nejdřív vyzkoušejte na tečkách
Na první lucernu stačí tečky rozeseté po celém plášti, na nich si vyzkoušíte, jak silně udeřit. Hvězdičky, sněhové vločky nebo třeba číslo popisné si nechte na chvíli, kdy už budete mít ruku jistou. Složitější motiv si nakreslete na papír, ten obtočte kolem plechovky a přilepte páskou. Pak už jen ťukáte bod po bodu podle předlohy. Jako šablona dobře poslouží i obrys vykrajovátka na cukroví.
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Šikmo nasazený hřebík po hladkém plechu snadno ujede. Hrot proto opírejte o povrch v pravém úhlu a plechovku si po pár dírkách pootočte, aby místo, kam zrovna ťukáte, bylo vždy navrchu. Lehký úder udělá malou dírku, silnější větší. Pracujte raději venku, protože z děr odletují kousky ledu. Hodí se pracovní rukavice a ochranné brýle. Počítejte také s tím, že led v teple postupně taje a plech pak přestává držet tvar.
Rozmrazit, osušit a přidat ouško
Plechovku s hotovým vzorem dokončete takto:
Podržte ji pod teplou vodou, led se uvolní a dá se vyklepnout. Nechte ji pořádně vyschnout. Kousek pod horní obrubou udělejte hřebíkem dva otvory proti sobě, na opačných stranách plechovky. Pokud chcete lucernu natřít, je teď ta správná chvíle. Provlékněte jimi kus drátu a konce zakruťte, aby nevyklouzly. Vzniklý oblouk lucernu udrží na plotě, na brance i na háčku u dveří.
Kolem každé dírky po hřebíku vznikne na vnitřní straně drobný zubatý lem a řezat umí i obruba, kterou zanechal otvírák. Tu v rukavicích přehněte kleštěmi k plechu a pro svíčku sahejte dovnitř pomalu. Jestli má lucerna vydržet venku do jara, natřete ji barvou určenou na kov, jinak na plechu brzy naskočí rezavé skvrny. Počet vrstev a dobu schnutí mezi nimi najdete v návodu na obalu barvy. Kdo chce zůstat opravdu na nule, nechá plech stříbrný a dovnitř dá čajovou svíčku, kterou už doma má.
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Čajová svíčka dává živý, plápolavý svit. Kdo zůstane u skutečného plamene, měl by znát pravidla, na která upozorňuje Hasičský záchranný sbor:
Svíčka patří na nehořlavou podložku daleko od všeho, co může chytit. Nemá stát u okna ani v průvanu. Nikdy nesmí hořet bez dozoru. Než půjdete spát nebo odejdete z domu, zhasněte ji.
Hořící lucernu věšte jen tam, kde nad ní ani vedle ní není nic hořlavého, třeba suché listí nebo větve. Plech i drátěné ucho se od svíčky zahřívají, proto lucernu přenášejte až po zhasnutí, když vychladne.
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Klidnější spánek zajistí svíčka na baterie. S LED odpadá starost o oheň a modely s časovačem se rozsvěcují každý večer samy, takže lucerny na plotě svítí, i když zrovna nejste doma.
Zdroje: https://hzscr.gov.cz/soubor/hasici-radi-listopad-svicky-pdf-301317.aspx, https://www.kurzyuzuzy.cz/vase-tvoreni-doma-nase-postupy-lucernicky/, https://www.thisoldhouse.com/lighting/how-to-create-tin-can-lanterns, https://guides.sspl.org/CraftingAtHome/cans/lanterns, https://firescotland.gov.uk/at-home/candle-safety, https://www.ireceptar.cz/hobby/zahradni-lucerny-z-plechovek/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/podzimni-dekorace-lucerna-z-plechovky-navod-diy-levne/, https://www.instructables.com/Can-Lantern, https://www.marianne.cz/venkov-styl/dobry-napad/stare-plechovky-lucerny-diy-78fb5