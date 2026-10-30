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Obyčejná hračka, kterou si dítě odneslo domů, spustila děsivou tragédii. Japonská legenda dodnes varuje před krabičkou, kterou neměl nikdo otevřít

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Máte rádi překvapení? Čokoládu, květiny nebo malý dáreček od někoho blízkého? Tohle je ale úplně jiná krabička. Na první pohled nenápadná, uvnitř ukrývá něco, co byste nepřáli ani svému největšímu nepříteli. A nejhorší na tom je, že jakmile ji otevřete, už není cesty zpět.
Obyčejná hračka, kterou si dítě odneslo domů, spustila děsivou tragédii. Japonská legenda dodnes varuje před krabičkou, kterou neměl nikdo otevřít

Obyčejná hračka, kterou si dítě odneslo domů, spustila děsivou tragédii. Japonská legenda dodnes varuje před krabičkou, kterou neměl nikdo otevřít

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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