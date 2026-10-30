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Garáž přečká celou zimu bez mrazu a bez topení, stačí v říjnu udělat 1 věc

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Říjen bývá poslední měsíc, kdy se dá venku pracovat bez rukavic a […]
Garáž přečká celou zimu bez mrazu a bez topení, stačí v říjnu udělat 1 věc

Garáž přečká celou zimu bez mrazu a bez topení, stačí v říjnu udělat 1 věc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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