Obří štědrost ženy skončila mrazivou zradou: Darovala blízkým byt za stovky milionů, když přišel tvrdý zvrat

Mladá hongkongská modelka a
influencerka Abby Choi (Choi Tin-fung) měla v únoru 2023 osmadvacet let, děti, které milovala, a život, jaký jí mohli mnozí sledující jen tiše závidět. Dnes se její jméno skloňuje v souvislosti s procesem kvůli vraždě, který Hongkong napjatě sleduje od konce září.
Na lavici obžalovaných sedí tři muži, které kdysi brala jako vlastní rodinu: její bývalý manžel Alex Kwong, jeho starší bratr Anthony Kwong a jejich otec Kwong Kau. Všichni tři obžalobu z vraždy odmítají a soud teď skládá dohromady příběh, ve kterém hrají hlavní roli láska, děti a především peníze.
Láska ze školních lavic, která se rozpadla dřív, než stačila dozrát
Abby se s Alexem Kwongem seznámila na mezinárodní škole. Chodit spolu začali, když jí bylo sedmnáct, a o rok později se mladík nastěhoval k její rodině. Jak u soudu vypověděla její matka Cheung Yin-fa, kterou citoval
hongkongský deník The Standard, Abby brzy otěhotněla a ze strachu, jak to zvládne se školou, se svěřila právě jí. Matka páru slíbila, že jim s dítětem pomůže.
Podle jejích slov se ale rodina Kwongových na výchově dětí nepodílela vůbec.
„Nekoupili ani jedinou plechovku sušeného mléka,“ popsala u soudu. Alex podle ní nepracoval a o děti se nestaral, a tak se manželství v roce 2015 po opakovaných hádkách rozpadlo.
Abby si pak našla nového partnera, Chrise Tama. Paradoxně jí ho kdysi představil sám Alex, jak u soudu vypověděl Tam podle
dalšího zpravodajství deníku The Standard. V roce 2016 se jim narodila dcera a o tři roky později syn. Byt za miliony, aby měla děti stále nablízku
Rozvodem se ale její vztah s bývalou rodinou neukončil. Naopak. Jak při zahájení procesu popsala obžaloba, Abby zaplatila přes 60 milionů hongkongských dolarů, tedy zhruba 165 milionů korun, za byt v luxusním komplexu Kadooria na kopci Kadoorie Hill. Chtěla, aby děti, které měla s Alexem, bydlely blízko ní. Jako vlastník byl kvůli úspoře na poplatcích zapsaný Kwong Kau, uvedl
The Standard.
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Tím její štědrost nekončila. Platila rekonstrukci, řidiče, dvě pomocnice v domácnosti i pravidelné měsíční kapesné pro Kwongovy. V letech 2020 až 2022 navíc dala Alexovi 25 milionů hongkongských dolarů, zhruba 69 milionů korun, na nákup luxusních hodinek. Společnosti, která je prodávala, z nich ale odešlo jen 17 milionů a po její smrti na účtu zbylo asi 1,4 milionu. Právě peníze podle obžaloby stály v pozadí všeho, co přišlo potom. Americká stanice
CNN je z úvodní řeči žalobců označila přímo za hlavní příčinu celého případu. Spor, který už nešlo vyřešit jedním podpisem
Zlom přišel ve chvíli, kdy se Abby rozhodla byt v Kadoorii prodat. Kwong Kau se podle obžaloby opakovaně odmítal vystěhovat a nechtěl podepsat plnou moc, bez které prodej nebyl možný. Spor o majetek, který zaplatila ona, se táhl měsíce a dusno houstlo mezi oběma
rodinami.
O jeho síle vypovídají zprávy, které matka psala v říjnu 2022. Jak upozornil
The Standard, matku rozčilovalo, že si Kwongovi chtějí nechat všechny nemovitosti, přestože na výchovu dvou dětí nepřispívali, a hrozila soudem. V jedné ze zpráv je nazvala „zloději“. Odpoledne, po kterém už se nikomu neozvala
Podle obžaloby se vše rozhodlo 21. února 2023. Bezpečnostní kamery podle australské stanice
ABC zachytily, jak Abby odpoledne nastupuje do jedné ze dvou dodávek, které Kwongovi používali. Naposledy byla online ve 14:44. Zhruba o půl hodiny později stály obě dodávky nedaleko domu ve vesnici Lung Mei v oblasti Tai Po, kde ji policie o tři dny později našla mrtvou.
Žalobkyně Charlotte Draycottová před porotou mluvila o promyšleném plánu. Obžalovaní podle ní dny předtím nakoupili vybavení a na záběrech z místa působili klidně.
„Bylo to přesně to, co očekávali,“ prohlásila podle ABC. Kwong Kau a Anthony Kwong skončili ve vazbě 24. února, Alexe policie zadržela o den později, když se podle médií chystal opustit Hongkong. Matka, které se v jediném okamžiku zastavil svět
Proces u hongkongského
Vrchního soudu začal 30. září 2026 před soudcem Brianem Keithem a devítičlennou porotou. Jednou z klíčových svědkyň je Abbyina matka, která o smrti dcery podle deníku The Standard poprvé slyšela ze zpráv, zatímco hlídala vnoučata. „Když jsem se dozvěděla, že je pryč, v hlavě jsem měla úplné prázdno,“ vypověděla. Dlouho prý nemohla jíst ani spát.
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Obhajoba se ale snaží zpochybnit její věrohodnost. Vyšetřovatel u soudu potvrdil, že mu matka nahlásila pokus o vydírání na 1,6 milionu hongkongských dolarů, tedy zhruba 4,4 milionu korun, od volajících, kteří se hlásili k jedné z triád. Advokáti upozorňovali na rozpory v jejích výpovědích o majetku i o starém dluhu z hazardu, o kterém tvrdí, že je dávno vyřešený. V říjnu se navíc proces na několik dní zastavil kvůli právním sporům, jak informoval
deník South China Morning Post. Matka u soudu vypovídala několik dní. Vyšetřovatelům dokonce předala fotky vlastního auta politého červenou barvou, aby očistila své jméno a ukázala, že je sama terčem výhrůžek. Verdikt, na který si Hongkong ještě počká
Všichni tři muži vinu z vraždy popírají. Alex a Anthony Kwongovi se ještě před procesem přiznali k bránění řádnému pohřbu, jejich otec odmítá obě obvinění. Pokud je porota uzná vinnými z vraždy, hrozí jim doživotí.
Proces má podle ABC trvat nejméně do prosince.
Z příběhu mladé ženy, která chtěla mít děti na dosah a neváhala za to platit miliony, dnes zbývají záznamy z kamer, výpisy z účtů a zprávy z telefonů. Zda šlo opravdu o promyšlený plán, jak tvrdí obžaloba, rozhodne porota. Do té doby se na obžalované hledí jako na nevinné a Abbyiny děti vyrůstají s otázkou, na kterou zatím nikdo nezná odpověď.
Zdroje: ABC News, The Standard, South China Morning Post, CNN