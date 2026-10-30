Konec dlouhého ležení v nemocnici. Po těchto operacích můžou domů ještě týž den i senioři

Představa, že operace v pokročilém věku znamená týden na oddělení, je mezi seniory pořád hodně rozšířená. U řady běžných výkonů už ale neplatí a domů se z nemocnice vracejí i lidé, kterým je dávno přes sedmdesát, někdy ještě týž den a jindy po jediné noci. Které zákroky to umožňují a co rozhoduje o tom, jestli lékař pustí domů i vás?
Šedý zákal zvládne lékař za čtvrt hodiny
Nejznámější příklad najdete skoro v každé rodině. Zakalená oční čočka trápí s přibývajícím věkem většinu lidí a jediným skutečným řešením je její výměna za umělou. Ještě před několika desítkami let po takové operaci zůstával pacient v nemocnici a ležel se zavázaným okem.
Dnes se šedý zákal v Česku operuje téměř vždy ambulantně. Samotný zákrok trvá přibližně patnáct minut, oko se znecitliví kapkami a narkózu pacient nepotřebuje. Po krátkém odpočinku si ho rodina může odvézt domů.
Operace šedého zákalu probíhá v Česku téměř vždy ambulantně a samotný zákrok zabere zhruba čtvrt hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. O všem rozhoduje celková kondice
Častá obava zní, že na rychlý návrat domů je člověk po sedmdesáti letech příliš starý. Výzkumy to nepotvrzují. Chirurgové z neapolské univerzity Federico II sledovali operace tříselné kýly bez přespání v nemocnici a do souboru zařadili i pacienty nad 85 let. Přestože starší lidé měli víc přidružených nemocí, komplikace i nečekaná přijetí na lůžko u nich vycházely podobně jako u mladších.
K obdobnému závěru došla i studie zveřejněná v srpnu 2025 v odborném časopise Cureus, která porovnávala pacienty nad 75 let s mladšími. Její autoři upozorňují, že o bezpečnosti víc napoví křehkost, soběstačnost a počet chronických nemocí než samotný věk. V Rehabilitační nemocnici Beroun mají s jednodenními operacemi pacientů kolem osmdesáti let dobré zkušenosti, jak potvrzuje tamní primář jednodenní chirurgie Petr Zeithaml.
Žlučník, kýla nebo koleno bez týdne na pokoji
Kromě šedého zákalu se rychlý návrat domů týká i řady dalších plánovaných výkonů. Patří k nim třeba:
operace menisku a další artroskopické zákroky na kloubech, odstranění žlučníku, zákroky na křečových žilách, operace tříselné kýly, jednodušší gynekologické výkony.
Lékaři tomuto režimu říkají jednodenní péče, protože pacient v nemocnici nestráví víc než 24 hodin.
Termín takové operace se domlouvá dopředu, protože jde vždy o plánovaný zákrok. Po jednodušších výkonech pacient často odchází domů ještě týž den, po náročnějších přespí jednu noc na oddělení a odjíždí druhý den.
Kdy vás v nemocnici nechají déle
Jednodenní režim nikdo nedostane automaticky. Před operací projde každý pacient vyšetřením a teprve podle jeho výsledků lékař určí, zda se smí vrátit domů hned po zákroku. Sleduje přitom, v jaké kondici člověk je a jak velké nebezpečí komplikací mu hrozí. Vyjde-li najevo zvýšené riziko, naplánuje raději klasický pobyt na oddělení.
U seniorů, kteří mají kromě důvodu operace ještě jiné závažné diagnózy, lékaři s propuštěním proto většinou počkají. Jednodenní péče se nejvíc hodí pro lidi, kteří žádnou závažnou dlouhodobou nemoc nemají, případně ji mají delší dobu pod kontrolou.
Kdo se do jednodenního režimu dostane, získá i zdravotní výhodu. Čím méně času člověk tráví na oddělení mezi dalšími nemocnými, tím menší je riziko, že si odnese nemocniční infekci.
Odvoz, doprovod a telefon po ruce
Před nástupem si domluvte, kdo vás z nemocnice odveze. Zajištěný odvoz patří u jednodenní péče k běžným podmínkám. Zda pracoviště vyžaduje i někoho, kdo s vámi stráví první noc, záleží na zákroku i nemocnici. Zeptejte se na to proto už při plánování termínu.
Při propuštění dostanete pokyny, jak se o sebe doma starat, a také telefonní kontakt pro případ potíží. Pokud se po návratu necítíte dobře, obraťte se na pracoviště, kde vás operovali, nebo na svého lékaře. Při náhlém vážném zhoršení stavu volejte záchrannou službu na čísle 155.
Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/za-24-hodin-doma-ministerstvo-chce-rozsirit-jednodenni-peci-351489, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-do-ceska-prichazi-prelomovy-moderni-trend-operace-a-hned-domu-238882, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3851140, https://www.periopleader.com/briefs/ambulatory-general-surgery-safe-for-older-adults-when-patients-are-carefully-selected/, https://cnn.iprima.cz/sedy-zakal-lze-vyresit-snadno-a-rychle-dulezite-je-neodkladat-operaci-190123, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2598633, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-po-operaci-hned-domu-rozjizdi-se-velka-reforma-zdravotni-pece-40432488, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jednodenni-pece, https://eurozpravy.cz/magazin/214261-sedy-zakal-neberte-na-lehkou-vahu-jak-se-operuje, https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/34844?show=full, https://cnn.iprima.cz/jednodenni-chirurgie-revoluce-ktera-meni-podobu-moderni-mediciny-478519