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Konec dlouhého ležení v nemocnici. Po těchto operacích můžou domů ještě týž den i senioři

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Představa, že operace v pokročilém věku znamená týden na oddělení, je mezi seniory pořád hodně rozšířená. U řady běžných výkonů už ale neplatí a domů se z nemocnice vracejí i lidé, kterým je dávno přes sedmdesát, někdy ještě týž den...
Konec dlouhého ležení v nemocnici. Po těchto operacích můžou domů ještě týž den i senioři

Konec dlouhého ležení v nemocnici. Po těchto operacích můžou domů ještě týž den i senioři

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

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