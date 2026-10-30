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Kolik krajíců chleba může člověk sníst za den, aby to bylo ještě zdravé? Odborníci určili číslo

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Číslo, které doporučují odborníci, platí jen s jednou podmínkou. Podívejte se, jak chléb vybrat a čím ho obložit.
Kolik krajíců chleba může člověk sníst za den, aby to bylo ještě zdravé? Odborníci určili číslo

Kolik krajíců chleba může člověk sníst za den, aby to bylo ještě zdravé? Odborníci určili číslo

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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