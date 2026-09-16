Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do PřerovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do Přerova
Mikroregion Kosířsko požádal Olomoucký kraj o třímilionovou dotaci na stavbu nové rozhledny na Velkém...
Ve spolupráci s útulky v Olomouckém kraji pravidelně hledáme zájemce o adopce zvířat, která přišla o své...
Radnice v Prostějově vybrala administrátora veřejné soutěže na stavbu krátkého pětadvacetimetrového bazénu....
Kvůli obchvatu Zábřehu na Šumpersku na hlavní trase do Jeseníků již úřady vyvlastnily první pozemky. Jejich...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →