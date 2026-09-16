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Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do Přerova

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Ředitelství silnic a dálnic ukončilo tendr na stavbu chybějícího úseku dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem. Šest kilometrů dálnice vyjde podle nabídkové ceny na 1,64 miliardy, stavět by se mohlo začít ještě letos.
Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do Přerova

Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do Přerova

Zdroj: HBH Projekt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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