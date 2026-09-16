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Krádež kabelů u Hranic umrtvila železniční koridor. Soud zlodějům zmírnil tresty

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Olomoucký krajský soud dnes dvěma mužům snížil tresty za krádež kabelů na koridoru na Přerovsku, dostali podmíněný trest. Do vězení tak půjde jen jeden z trojice obžalovaných, kterému odvolací soud potvrdil trest 3,5 roku. Všichni tři musejí také nahradit škodu ve výši 1,3 milionu korun. Krádež kabelů loni na páteřní trati na dvě desítky hodin zásadně omezila provoz. Muži byli odsouzeni za krádež a za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Proti původnímu rozsudku se odvolali všichni obžalovaní, nesouhlasili s výší trestů.
Krádež kabelů u Hranic umrtvila železniční koridor. Soud zlodějům zmírnil tresty

Krádež kabelů u Hranic umrtvila železniční koridor. Soud zlodějům zmírnil tresty

Zdroj: Správa železnic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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