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Zápach přivedl policisty k domu v Orlové. Našli v něm tři kila marihuany

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Dennívýzva
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Stížnosti na zápach marihuany přivedly policisty k objektu v Orlové, kde muž legálně pěstoval technické konopí. V mrazáku ale našli osm pytlů s palicemi obsahujícími převážně THC. Třicetiletému obviněnému muži teď hrozí půl roku vězení.
Zápach přivedl policisty k domu v Orlové. Našli v něm tři kila marihuany

Zápach přivedl policisty k domu v Orlové. Našli v něm tři kila marihuany

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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