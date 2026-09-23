Bolt chce po Evropě jezdit bez řidičů. Na silnice plánuje vypustit 25 tisíc robotaxi a do roku 2035 čtyřikrát víc

Číslo 25 tisíc je první veřejně pojmenovaný milník spolupráce, která má přinést vozy schopné jezdit bez aktivního řidiče na úrovni SAE 4, tedy v předem schválených oblastech a za stanovených podmínek, nikoli kdekoli a kdykoli. Dlouhodobá ambice Boltu je ještě výrazně vyšší: do roku 2035 chce mít na své platformě 100 tisíc autonomních vozidel, tedy přesně čtyřikrát více. Důležité upřesnění ale zní, že firmy zatím nezveřejnily, kdy přesně prvních 25 tisíc robotaxi na silnice dorazí, v jakých městech začnou jezdit ani kolik celý projekt bude stát. Co je jasné: Bolt se nesnaží jen přidat do aplikace nový typ jízdy. Snaží se získat pozici operátora celé evropské vrstvy robotaxi, od požadavků na vůz přes software až po komerční provoz.
Co přesně Bolt a Lucid společně chystají
Základ budoucích robotaxi má tvořit chystaná platforma Lucid Midsize, tedy menší a cenově dostupnější řada, kterou Lucid na svém Investor Day v březnu 2026 představil se startovní cenou pod 50 tisíc dolarů. Pro autonomní řízení počítá projekt s architekturou NVIDIA Hyperion, referenční sadou senzorů, výpočetní jednotky a softwaru navrženou přímo pro robotaxi a vozy úrovně L4.
Role obou partnerů jsou rozdělené jasně. Lucid dodává vozidlovou platformu s redundantními systémy připravenými na autonomní provoz. Bolt přináší to, co americký výrobce nemá: evropskou distribuční síť, provozní data z více než 850 měst v 50 zemích a znalost místního regulačního prostředí. Podle oficiálního oznámení má Bolt definovat požadavky na software, bezpečnost i zákaznickou zkušenost a podílet se na vývoji od samého začátku, ne až ve chvíli, kdy hotové auto sjede z výrobní linky.
Partnerství s Lucidem přitom není izolovaný krok. Už na začátku září 2026 Bolt rozjel testovací program autonomních vozů v Lucembursku ve spolupráci s čínskou firmou Pony.ai, Stellantisem a opět NVIDIA. Lucid tak zapadá do širší strategie, která má Boltu otevřít cestu k autonomní přepravě z více směrů najednou.
Jak daleko je Evropa od robotaxi v praxi
Zatímco v USA už Waymo provozuje přes 400 tisíc komerčních jízd týdně v šesti velkých metropolitních oblastech a robotaxi si lze objednat přes aplikaci Uber v Austinu a Atlantě, Evropa je v jiné fázi. Regulační rámec tu existuje: Evropská komise má pravidla pro typové schvalování plně bezřidičových vozidel, včetně požadavků na bezpečnostní posouzení, kybernetickou ochranu, záznam dat a povinné hlášení incidentů výrobcem. Jenže od rámce k reálnému provozu vede cesta přes homologaci konkrétního vozu, povolení konkrétního města a splnění lokálních podmínek v každém státě.
Sám šéf Boltu v rozhovoru pro Reuters přiznal, že hlavní brzdou Evropy jsou přísnější bezpečnostní regulace než v USA a Číně. Prakticky to znamená, že žádné rychlé celoevropské spuštění se nechystá. Místo toho půjde o postupný náběh město po městě, země po zemi.
Pro srovnání: konkurenční trojice Uber, Lucid a Nuro má v USA veřejně oznámený harmonogram (Bay Area později v roce 2026, Houston v polovině roku 2027) s cílem nasadit minimálně 35 tisíc vozidel v desítkách trhů. Bolt takový harmonogram pro Evropu zatím nepředstavil.
Co to znamená pro Česko
Bolt v Praze a dalších českých městech běžně funguje jako služba zprostředkování přepravy. Automaticky z toho ale neplyne, že sem dorazí i robotaxi. Praha ani Česká republika nejsou v oznámení s Lucidem jmenovány a žádný termín pro zdejší nasazení neexistuje.
Český právní rámec se nicméně posouvá směrem k umožnění automatizované mobility. Od 1. ledna 2026 je v českém zákoně zakotven provoz automatizovaných vozidel úrovně SAE 3. Ministerstvo dopravy navíc v červnu 2025 podepsalo s automobilovým průmyslem memorandum, které výslovně zmiňuje autonomní robotaxi ve vymezených městských oblastech a klíčové legislativní úpravy směřuje k roku 2027. Aktualizovaný Plán autonomní mobility z února 2026 potvrzuje, že příprava pokračuje.
Odpovědnost při nehodě v automatizovaném režimu se v českém právu už u L3 přesouvá z řidiče na výrobce systému. U budoucích robotaxi bez volantu bude přesné rozložení odpovědnosti záviset na národní legislativě a smluvním modelu mezi výrobcem, operátorem a pojišťovnou.
Řidiči Boltu zatím o práci nepřijdou
Otázka, zda robotaxi nahradí živé řidiče, je logická, ale předčasná. Bolt neoznámil žádný harmonogram nahrazování lidských řidičů, žádný konkrétní trh ani datum. Americká zkušenost navíc ukazuje spíš model koexistence: Uber veřejně mluví o sítích, kde vedle sebe fungují lidské i autonomní jízdy, a řidiči zůstávají klíčoví všude tam, kam autonomní vozy zatím nesmějí nebo kde se jejich nasazení nevyplatí.
Ani cenotvorba robotaxi jízd nebyla zveřejněna. Ekonomická logika projektu míří k levnějším jízdám díky absenci nákladů na řidiče a efektivnější platformě Lucid Midsize s menšími bateriemi. V rané fázi ale robotaxi nemusí být nejlevnější variantou; náklady na technologii, senzoriku a provozní infrastrukturu jsou vysoké.
Distribuce jako trumf, technologie jako otázka
Bolt má distribuční sílu, kterou v Evropě nemá žádný jiný hráč s ambicí provozovat robotaxi: přes 200 milionů zákazníků, 4,5 milionu partnerů, provoz v kladných číslech od roku 2024 a roční objem obchodů přesahující 12 miliard eur. Technologicky ale nejde o sólový projekt. Bolt staví na partnerstvích: s Lucidem na vozidle, s NVIDIA na výpočetní architektuře a s Pony.ai na autonomním softwaru. Waymo oproti tomu disponuje desítkami až stovkami milionů najetých autonomních kilometrů a veřejně publikovanými bezpečnostními statistikami. Bolt a Lucid nic takového zatím nemají.
Právě proto je září 2026 spíš startovní výstřel než cílová páska. Bolt si ale tímto krokem zajišťuje něco, co má v evropském kontextu značnou hodnotu: místo u stolu, kde se bude rozhodovat, kdo autonomní přepravu na kontinentu skutečně provozuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík