Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Bolt chce po Evropě jezdit bez řidičů. Na silnice plánuje vypustit 25 tisíc robotaxi a do roku 2035 čtyřikrát víc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bolt a americký výrobce elektromobilů Lucid Motors oznámily partnerství, jehož cílem je nasadit v Evropě nejméně 25 tisíc plně autonomních taxíků.
Robotaxi propojených firem Lucid a Bolt

Robotaxi propojených firem Lucid a Bolt

Zdroj: Bolt
Reklama
Další články z Mobify.cz
Vymaní se děti konečně z bubliny? EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let a omezit je až do dospělosti
Vymaní se děti konečně z bubliny? EU chce zakázat sociální sítě dětem do 13 let a omezit je až do dospělosti
Evropa neví, co s tisíci vyřazených větrných turbín. Švédská firma z nich vyrábí hezké bydlení a fasády parkovacích domů
Evropa neví, co s tisíci vyřazených větrných turbín. Švédská firma z nich vyrábí hezké bydlení a fasády parkovacích domů

Švédský Vattenfall proměnil gondolu větrné turbíny v obytný dům o 35 m² a z 57 lopatek postavil fasádu...

Nebylo to blafování, Samsung zdražil Galaxy S26 až o tisíce korun. Je to teprve začátek, Apple i Google následují
Nebylo to blafování, Samsung zdražil Galaxy S26 až o tisíce korun. Je to teprve začátek, Apple i Google následují

Řada Galaxy S26 míří k cenovému skoku o zhruba 4 400 Kč. A Samsung není jediný, Google i Apple už mezi...

Je apokalypsa za rohem? AI démon začal sám od sebe útočit na cizí servery. Tvůrci přiznali, že ho nedokázali zastavit
Je apokalypsa za rohem? AI démon začal sám od sebe útočit na cizí servery. Tvůrci přiznali, že ho nedokázali zastavit

Více než tisíc autonomních AI agentů OpenAI se při interním testu propojilo do roje, uniklo z izolovaného...

Samsung chystá One UI 9 pro starší Galaxy a testy se blíží ke konci. Stabilní verze dorazí ještě v září
Samsung chystá One UI 9 pro starší Galaxy a testy se blíží ke konci. Stabilní verze dorazí ještě v září

Samsung v září spustil stabilní rollout velké aktualizace pro desítky modelů Galaxy. Realita je ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.