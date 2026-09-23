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Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu

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Studio Paramount po více než dekádě neúspěšných pokusů konečně zahajuje výrobu pokračování svého překvapivého zombie hitu z roku 2013. Scénář k pokračování Světové války Z (World War Z) s Bradem Pittem napíše britský dramatik Dennis Kelly, zatímco Pitt bude vedle Dede Gardner a Jeremyho Kleinera znovu také produkovat prostřednictvím Plan B. Slavný herec si rovněž vybral režiséra, a přestože jím není dříve skloňovaný David Fincher, účast Edwarda Bergera (Na západní frontě klid) mnohé navnadí.
Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu

Nejprokletější blockbuster se vrací. Světovou válku Z natočí režisér nejoceňovanějšího filmu Netflixu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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