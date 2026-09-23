Ano, šéfe 5. díl: V Rabínově šenku podádají vepřové. Následuje tvrdá kritika a zpackaný zátěžový test

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Ano, šéfe 5. díl: V Rabínově šenku podádají vepřové. Následuje tvrdá kritika a zpackaný zátěžový testPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zdeněk Pohlreich s Ano, šéfe! navštívil restauraci v boskovické židovské čtvrti. Podnik se potýká s absencí konceptu a velkými nedostatky v kuchyni.
Ano, šéfe!
Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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