Tlačítko „Je mi 18“ asi zmizí. EU chystá nové ověřování věku na internetuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tlačítko „Je mi 18“ asi zmizí. EU chystá nové ověřování věku na internetu
Xiaomi 17 se díky nové akci dostalo pod hranici 15 tisíc korun. Přitom nabízí Snapdragon 8 Elite Gen 5,...
OpenAI zveřejnilo šest případů nečekaného chování svých AI modelů. Při testování používaly cizí přístupové...
Xiaomi uvádí v Česku řadu REDMI Note 17 se čtyřmi modely. Poprvé mezi nimi najdeme Pro Max, který dostal...
Evropská komise chce výrazně omezit přístup dětí k sociálním sítím, online hrám a AI chatbotům. Ochrana...
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