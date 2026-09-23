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Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý den

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Stovky Brňanů si v úterý zakoupily pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke stému výročí vzniku Národní banky československé. Šílenství ale pokračuje, ve frontě před brněnskou pobočkou České národní banky lidé čekají i dnes. Vytouženou bankovku totiž mohou získat až do 16:00.
Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý den

Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý den

Zdroj: Kristýna Rosier, Julian Charous
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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