Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brňané blázní po speciálních bankovkách, ve frontě čekají už druhý den
Tragicky skončila dnes ráno nehoda osobního a nákladního auta u Krhova na Blanensku. Řidič osobního vozu...
Dvanáctiletá sportovkyně z Brna patří mezi světovou špičku v brazilském jiu-jitsu. Disciplíně se věnuje jen...
V Brně se veřejnosti otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Herdanových. Interiér ve třetím patře...
Vzácné rukopisy, mapy či historické knihy v archivech a muzeích se dočkají lepší ochrany před ohněm....
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →