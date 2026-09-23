Nové iPhony 18 Pro jsou nedostatkové. Zjistili jsme, kdy se jich zákazníci dočkají

Jen několik dní po zahájení prodeje není možné řadu konfigurací iPhonu 18 Pro běžně koupit s okamžitým doručením. Například Alza u základního iPhonu 18 Pro s kapacitou 256 GB v několika barevných variantách aktuálně uvádí stav na objednávku s tím, že přesný termín teprve upřesní. Stejný stav se objevuje také u některých dražších verzí s větším úložištěm. Neznamená to, že by byly telefony definitivně vyprodané, zákazník ale v tuto chvíli nemá jistotu, kdy svůj kus skutečně dostane.
Zpoždění se neomezilo pouze na jednotlivé české e-shopy. Ještě 22. září ukazoval český internetový obchod Applu u velké části nových modelů očekávané doručení přibližně mezi 15. a 22. říjnem. Od objednávky k převzetí telefonu tak v některých případech vycházela čekací doba na několik týdnů. Dostupnost se přitom může průběžně měnit podle konkrétní barvy, kapacity úložiště a nových dodávek.
Prodej odstartoval 18. září
Apple otevřel české předobjednávky iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max v sobotu 12. září ve 14 hodin, samotný prodej následoval v pátek 18. září. Firma uvedla novou generaci současně ve čtyřech barvách a s několika kapacitami úložiště, což znamená poměrně velké množství jednotlivých konfigurací. Současná situace proto nemusí být stejná u všech modelů. Zatímco jedna kombinace barvy a kapacity může být nedostupná, jiná se může objevit skladem dříve.
Základní iPhone 18 Pro začíná na českém trhu na 34 990 korunách, tedy o 2000 korun výše, než stál loňský iPhone 17 Pro při uvedení na trh. Varianta s 512GB úložištěm stojí 40 990 korun. Větší iPhone 18 Pro Max začíná na 37 990 korunách. Vyšší cena tak podle současného stavu poptávku po nových telefonech nezastavila, přestože právě modely Pro patří mezi nejdražší běžně prodávané smartphony Applu.
Apple vsadil na fotoaparát, výkon a výdrž
Mezi hlavní novinky letošní generace patří čip A20 Pro a přepracovaná fotografická soustava. Hlavní 48Mpx Fusion fotoaparát dostal variabilní clonu a Apple upravil také možnosti manuálního ovládání při fotografování. Výrobce současně uvádí vyšší výdrž baterie, přičemž u iPhonu 18 Pro Max deklaruje až 43 hodin přehrávání videa. Právě modely 18 Pro a 18 Pro Max se v Česku prodávají od poloviny září, zatímco dostupnost jednotlivých konfigurací bude v dalších týdnech záviset na průběžných dodávkách do obchodů.
Zdroje: Novinky.cz, Apple.com, Alza.cz