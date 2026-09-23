Kdo má ze socialismu tuto věc, je v balíku. Sběratelé nabízejí 50 000 Kč minimálně

Modrá mřížka, která dobyla svět
Tímto tajemným a nesmírně elegantním klenotem není nic jiného než slavný Lomonosovský porcelán se vzorem Kobaltová síťka. Tento ikonický servis, charakteristický svou ručně malovanou mřížkou z tmavě modrého kobaltu pod glazurou, doplněnou o jemné hvězdičky a trojúhelníky z 22karátového zlata, zdobil nejjednodušší i ty nejluxusnější domácnosti. V dobách Československa šlo o mimořádně ceněný artikl, který si lidé vozili jako exkluzivní suvenýr z tehdejšího Sovětského svazu, nejčastěji z Leningradu. Pro tehdejší rodiny představoval symbol vkusu, luxusu a určitého společenského statusu.
Zrodila se ikona: Od carského dvora až po triumf na Expo 58 v Bruselu
Historie této manufaktury sahá až do roku 1744, kdy byla na příkaz carevny Alžběty Petrovny založena Císařská porcelánka v Petrohradě jako vůbec první porcelánka v celém Rusku. Samotný vzor Kobaltová síťka však spatřil světlo světa až v roce 1944. Jeho autorkou byla talentovaná výtvarnice Anna Jackevičová, která se inspirovala historickým servisem vyrobeným pro samotnou carevnu v 18. století.
Skutečný celosvětový triumf však přišel v roce 1958 na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu, kde tento design získal prestižní Zlatou medaili. Od té doby se stal symbolem dokonalého spojení tradičního řemesla a nadčasové elegance. Kdo by si nepamatoval, jak se babička chlubila návštěvám tím nejkrásnějším servisem z dálky, který se používal jen o Vánocích nebo při opravdu výjimečných příležitostech?
Detektivní pátrání na dně šálku: Jak poznat, že máte doma drahý unikát?
Pokud máte podezření, že se ve vaší skříni ukrývá právě tento poklad, zaměřte se na detaily. Originální kousky z produkce Leningradského porcelánového závodu M. V. Lomonosova (zkratka LFZ) poznáte podle červeného nebo modrého razítka na dně nádobí. U novější produkce po roce 2005, kdy se manufaktura vrátila k historickému názvu Císařská porcelánka, najdete na dně dvouhlavého orla s nápisem Imperial Porcelain.
Důležitým znakem je také vysoká průsvitnost střepu a drobné nepravidelnosti v modré mřížce, které jasně dokazují, že jde o precizní ruční práci, nikoli o strojový tisk. Podle znalců mají nejvyšší cenu luxusní jídelní servisy a limitované edice. Běžná masová produkce z 80. let má hodnotu výrazně nižší.
Jaká je skutečná cena
Jaká je tedy realita na trhu? Pokud vlastníte běžný čajový nebo kávový servis pro 6 osob (čítající 14 až 22 dílů) se značkou LFZ z období 70. až 80. let, jeho reálná tržní hodnota se dnes pohybuje mezi 15 000 a 22 000 Kč. Nové sady přímo z distribuce současné manufaktury se prodávají za 28 000 až 40 000 Kč.
Magickou hranici 50 000 Kč (a někdy až 70 000 Kč) atakují pouze velké, kompletní a zcela nepoškozené jídelní servisy pro 12 osob, případně vzácné rané poválečné edice. Pokud máte doma jen samostatný šálek s podšálkem, můžete ho na českých aukčních webech prodat za 400 až 1 000 Kč. Tehdy stál pár korun československých, dnes je z něj sběratelský artikl.
Pokud se rozhodnete svůj servis prodat, nejlepší cestou jsou specializované aukční domy nebo prověřené internetové portály jako Aukro, kde se schází široká komunita sběratelů. Rozhodně ale nespěchejte a neprodávejte pod cenou. Udělejte si o víkendu chvilku, prozkoumejte staré krabice na půdě nebo u babičky v příborníku a podívejte se, zda se na vás neusmálo štěstí. Možná ho máte dodnes zabalený v novinách na chalupě a ani nevíte, že držíte v rukou kousek historie, který pro sběratele představuje svatý grál.
Zdroje článku: Imperial Porcelain Factory, Famous Cobalt Net, lomonosov-russia.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová