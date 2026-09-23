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Projdou si pekelnou bránou! Lucie Vondráčková otevřeně o výchově synů

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Lucie Vondráčková (46) má dvě děti s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem (43). Co se ale týká výchovy, tak je Lucie přísná a otevřeně přiznává, že její dva synové nedostanou vždycky to, co si přejí.
Projdou si pekelnou bránou! Lucie Vondráčková otevřeně o výchově synů

Projdou si pekelnou bránou! Lucie Vondráčková otevřeně o výchově synů

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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