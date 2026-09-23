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Francie zažila ponížení v Davis Cupu. Domácí média tenisovou výpravu nešetřila

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Francie se postarala o nelichotivé překvapení v Davis Cupu. Na turnaji v Québecu se do finále nepodívá, je to už po šesté ze sedmi posledních let. Evropská tenisová velmoc senzačně vypadla už ve druhém kole kvalifikace proti domácí Kanadě.
Francie zažila ponížení v Davis Cupu. Domácí média tenisovou výpravu nešetřila

Francie zažila ponížení v Davis Cupu. Domácí média tenisovou výpravu nešetřila

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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