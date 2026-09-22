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Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranáře

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Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by být schopna zajišťovat rychlé transporty pacientů od roku 2028 nebo 2029. Stavba bude stát zřejmě stovky milionů korun.
Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranáře

Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranáře

Zdroj: Karlovarský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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