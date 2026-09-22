Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranářePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hejtmanství začne na letišti ve Varech stavět základnu pro letecké záchranáře
Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS Group pokračovat v plánech na...
Šestačtyřicetiletý muž měl osobní spory s manželkou, se kterou nežije. V opilosti podpálil dům, který žena...
Zájemci o post primátora či primátorky Karlových Varů se shodují v tom, že prioritním tématem ve městě jsou...
Výsledek 5:2, kterým skončil souboj Karlových Varů s Pardubicemi, zcela neodráží vyrovnaný průběh utkání....
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →
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