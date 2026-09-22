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Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny

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Kolem Bečova nad Teplou na Karlovarsku je nově sedm okruhů pro běh a pěší turistiku. Bečovské lesokruhy byly o víkendu představeny při tradičním běhu Kolem Tří rybníků. Trasy vyznačila TJ Slavoj Bečov nad Teplou, mají rozšířit možnosti pro rekreační sport a ukázat původ krajiny v okolí Bečova.
Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny

Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny

Zdroj: Pavel Špak
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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