Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Tyto předměty přitahují do bytu negativní energii. Zbavte se jich, doporučují to i vědci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Některé věci máme doma tak dlouho, že už je ani nevnímáme. Přesto mohou nenápadně vytvářet pocit neklidu, připomínat starosti nebo zabírat prostor, který by mohl sloužit odpočinku. Možná právě teď nastal čas zjistit, co vám doma bere pohodu.
Tyto předměty přitahují do bytu negativní energii. Zbavte se jich, doporučují to i vědci

Tyto předměty přitahují do bytu negativní energii. Zbavte se jich, doporučují to i vědci

Zdroj: New Africa / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější
Zapomeňte na létající ohnivé šípy. Pohřeb Vikingů probíhal jinak a byl mnohem drsnější
Vložte do bot bobkový list a počkejte. Do rána se stane zvláštní věc
Vložte do bot bobkový list a počkejte. Do rána se stane zvláštní věc

Využití bobkového listu nemusí končit v kuchyni, kde ho přidáváme do vývaru a polévek, guláše, rozličných...

Ani trenýrky, ani slipy. Nejlepší spodní prádlo pro muže je úplně jiné
Ani trenýrky, ani slipy. Nejlepší spodní prádlo pro muže je úplně jiné

Každý muž to zná, ale málokdo o tom mluví nahlas. Nepříjemné tření, neustálá potřeba se nenápadně upravovat...

Jak poznat jedovatou dýni: Prozradí ji nepřehlédnutelný detail
Jak poznat jedovatou dýni: Prozradí ji nepřehlédnutelný detail

Podzimní dýně jsou zdravé, chutné a plné vitamínů. Existuje však jeden nenápadný signál, který může...

Češi čistí toalety kávovou sedlinou. Tohle si o babském triku myslí odborníci
Češi čistí toalety kávovou sedlinou. Tohle si o babském triku myslí odborníci

Internetem se šíří rada sypat kávovou sedlinu do toalety. Prý odstraní vodní kámen, zápach i nečistoty. Ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.