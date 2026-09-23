Olympic vydává vůbec poprvé best of na vinylu. Kolekce 21 NEJ přináší 20 hitů a novinku Až to Stouni zabalí!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Olympic vydává vůbec poprvé best of na vinylu. Kolekce 21 NEJ přináší 20 hitů a novinku Až to Stouni zabalí!
Lucie Vondráčková (46) má dvě děti s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem (43). Co se ale týká výchovy, tak...
Zpěvák a skladatel Michal Prokop oslavil 13. srpna osmdesáté narozeniny. O den později na vyprodaném...
GLOSA: Zatímco většina lidí po rozchodu smaže společné fotografie a odnese bývalému poslední krabici věcí,...
Ivana Gottová (50) se po smrti Karla Gotta zcela stáhla do ústraní a jestli je o někom slyšet, tak je to...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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