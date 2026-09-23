Reforma zdravotního pojištění má přinést odměny za prevenci a dostupnější péči

Větší důraz má být kladen také na prevenci. Za absolvování preventivních prohlídek a hrazených screeningových programů má pojištěncům vzniknout nárok na finanční odměnu od 500 do 1 500 Kč. Konkrétní částku má stanovit zdravotní pojišťovna.
„Prevence je jednou z oblastí, kde může každý z nás své zdraví významně ovlivnit. Nová nároková odměna dává lidem jednoduchou a konkrétní motivaci absolvovat preventivní prohlídky a screeningy včas. Důležité přitom je, aby prevence byla nejen podporovaná, ale také dobře dostupná a srozumitelná pro každého,“ doplnila Simona Zábranská, předsedkyně Pacientské rady MZd a ředitelka Klubu nemocných cystickou fibrózou.
Nový přístup se má promítnout také do financování a plánování zdravotních služeb. Při nastavování úhrad se mají společně zohledňovat struktura služeb a poskytovatelů, personální kapacity i cesta pacienta systémem. Víceleté dohody mají nemocnicím, ambulancím a zdravotním pojišťovnám umožnit plánovat s větším předstihem. Rozhodování se má více opírat o data a při financování má být možné zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu poskytované péče.
„Víceleté plánování nám umožní stabilněji rozvíjet potřebné zdravotní služby a měnit jejich síť tam, kde je to potřeba. Při financování chceme zároveň více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Nejde jen o to, kolik peněz do systému vložíme, ale jaký přínos mají pro pacienty,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Změny se mají týkat rovněž fungování zdravotních pojišťoven. Návrh počítá se sjednocením pravidel jejich řízení, jasnějším nastavením odpovědnosti a omezením střetu zájmů. V jejich orgánech mají být zastoupeni pojištěnci a zaměstnavatelé. Společné analytické zázemí systému má vytvořit Kancelář zdravotního pojištění, která má pomáhat s vyhodnocováním dat potřebných pro rozhodování.
Podle zveřejněného harmonogramu má první sada změn projít legislativním procesem v roce 2027 a nabýt účinnosti v roce 2028. Reforma má postupně propojit plánování financování, dostupnosti, kapacit a kvality zdravotní péče a více při rozhodování využívat data.