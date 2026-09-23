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Reforma zdravotního pojištění má přinést odměny za prevenci a dostupnější péči

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Ministerstvo zdravotnictví (MZd) představilo reformu „Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030“, která má změnit fungování systému veřejného zdravotního pojištění. Cílem je zlepšit dostupnost i kvalitu zdravotní péče a zároveň podpořit dlouhodobou udržitelnost systému.
Reforma zdravotního pojištění má přinést odměny za prevenci a dostupnější péči

Reforma zdravotního pojištění má přinést odměny za prevenci a dostupnější péči

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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