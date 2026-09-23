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Real si chce pojistit Bellinghama. Anglická hvězda se má dočkat v Madridu nové smlouvy

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Třiadvacetiletý anglický záložník patří v současnosti k tomu nejlepšímu, čím se může reprezentace Three Lions pochlubit. Jasno o tom má i Real Madrid, který pro něj chystá novou smlouvu. Jude Bellingham by mohl na Bernabéu podepsat velmi brzy kontrakt do roku 2032.
Real si chce pojistit Bellinghama. Anglická hvězda se má dočkat v Madridu nové smlouvy

Real si chce pojistit Bellinghama. Anglická hvězda se má dočkat v Madridu nové smlouvy

Zdroj: Real Madrid C.F.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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