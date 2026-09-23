Ceduli na plotě vyměnil za jednu větu a zloději vzali nohy na ramena. Hlídacího psa nepotřeboval, stačil mu kus prkna

S příchodem léta mnozí z nás tráví více času na svých chalupách, starají se o zahrádky a užívají si teplých dnů. Bohužel ne vždy jde o idylku – narušit ji totiž mohou různí nezvaní návštěvníci. Náš čtenář Lubomír (55) prozradil, jak si s nimi poradil.
Už jsem se necítil bezpečně
„V poslední době se v naší zahrádkářské komunitě začala objevovat různá podezřelá individua,“ začal svůj dopis do redakce. „A mnozí sousedé začali mít strach o bezpečí své zahrady i nemovitosti. A to včetně mě. Jednoho večera, když jsem pracoval na své zahradě, jsem totiž u plotu spatřil neznámého muže. Jeho přítomnost mě zneklidňovala. Soused k muži přistoupil a zeptal se ho, co tam dělá. Cizinec však mlčel, jen se trochu zakymácel a odešel. To už jsme začali mít opravdu obavy.
Stáli jsme před výzvou. Naše zahrádkářská osada není nijak uzavřená a není tedy možné zabránit cizím lidem, aby do ní vstupovali. A brzy se objevily i první skutečné problémy – kamarádovi se z pozemku ztratily nějaké plechy. Měli jsme podezření, že za krádeží mohou stát tyto podezřelé osoby, ale policie s tím samozřejmě nic neudělala. Manželka navrhovala pořídit si velkého hlídacího psa, ale neměli jsme nikoho, kdo by se o něj v době naší nepřítomnosti staral. Říkali jsme si tedy, se si pořídíme alespoň ceduli, která by na jeho přítomnost upozorňovala. Aby vše vypadalo skutečně
Nápad sice vypadal slibně, ale uvědomil jsem si, že jednoduchá cedule by případné zloděje nemusela odradit. Jakmile by se přiblížili, přišli by na to, že na pozemku žádný skutečný pes není – a to jednoduše proto, že by neštěkal. Napadlo mě však něco jiného. Zdroj fotografie: Depositphotos Jedno varování stačí
Našel jsem dřevěné prkno, natřel ho na bílo a pečlivě na něj napsal: „Munice je drahá, varovný výstřel nebude.“ A tohle prkno jsem připevnil na plot. Kupodivu můj nápad fungoval! Při další návštěvě naší letní chaty nás soused informoval, že se do našich ulic před pěti dny podezřelá individua sice vrátila, ale jakmile si přečetli můj nápis, urychleně odešli a od té doby je nikdo neviděl.
Nemohl jsem uvěřit úspěchu svého plánu! Moje jednoduchá varovná cedule dokázala odradit potenciální zloděje a ochránit naši zahrádkářskou komunitu. Síla kreativity a důvtipu může být někdy lepší než hlídací pes.“ Hledáte další vychytávky? Vyzkoušejte postup, při němž jakýkoli pařez zmizí beze stopy – účinným pomocníkem je močovina a dusičnan sodný.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři