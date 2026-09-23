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Ceduli na plotě vyměnil za jednu větu a zloději vzali nohy na ramena. Hlídacího psa nepotřeboval, stačil mu kus prkna

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Postarejte se o bezpečí své nemovitosti i zahrady díky tipu od zkušeného mistra. Hlídacího psa potřebovat nebudete.
Jak odpudit případné zloděje poradí zkušený Lubomír (55)

Jak odpudit případné zloděje poradí zkušený Lubomír (55)

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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