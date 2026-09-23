Tajné svatby hvězd z Ulice. K oltáři šly po dlouhých letech vztahů

Herečky ze seriálu Ulice zažívají mimořádně romantické období plné svatebních zvonů. Alena Štréblová se vdala po devatenácti letech vztahu a její kolegyně Henrieta Hornáčková řekla své ano partnerovi po deseti společných letech. Obě umělkyně uspořádaly veselku v letních měsících přesně podle svých představ.
Překvapivé zásnuby a komorní obřad na chalupě
Alena Štréblová letos v dubnu oslavila významné životní jubileum a dočkala se velkého překvapení. Partner ji při té příležitosti po devatenácti letech soužití požádal o ruku. „Já jsem dostala nejhezčí dárek, zásnubní prsten,“ svěřila se tehdy pro TV Nova. Původně plánovala uspořádat obřad do roka a do dne. Romantická událost se uskutečnila mnohem dříve a svatební zvony zvonily už za pár měsíců.
Své plány na velký den si Štréblová pečlivě hlídala. Až po pár týdnech prozradila několik detailů z utajovaného obřadu. Pár se rozhodl pro velmi komorní pojetí celého dne daleko od pozornosti médií. „Svatbu jsme měli komorní v rodinném kruhu a s nejbližšími přáteli. Byli jsme na chalupě u nás na zahradě a bylo to příjemné,“ popsala herečka svůj velký den.
Svatba s dcerami v rolích malých družiček
V červenci se k vdaným paním zařadila také Henrieta Hornáčková. Svému partnerovi Janu Pospíšilovi slíbila věrnost po deseti letech vztahu a šesti letech od zásnub. Během slavnostního dne jim dělaly společnost jejich tři dcery Babetka, Ronja a Lota v rolích malých družiček. S manželem se rozhodli vstoupit do svazku bez formálních majetkových ujednání. Hornáčková se vdávala podruhé a do manželství vstupuje s dobrou vírou v bezproblémové fungování.
„Předmanželskou smlouvu nemáme. Jdu do manželství podruhé a podruhé jen tak s dobrou vírou, že bude vše v pořádku,“ vysvětlila v rozhovoru pro portál Super.cz. Na setkání k seriálu Ulice poprvé ukázala snubní prsten. Nenosí ho navlečený na stejném prstu jako ten zásnubní. Zkoušela je nosit nad sebou, takové uspořádání jí nevyhovovalo a umístění prstenů vedle sebe považuje za mnohem pohodlnější.
Absence předmanželské smlouvy a důležitost zdravé nejistoty
Dlouholeté soužití před svatbou u Hornáčkové nevyvolává pocit naprosté partnerské samozřejmosti. Vlastní uspokojení z jistého svazku odmítá a udržuje si zdravý odstup. Rozhodně nevnímá celou situaci tak, že mají s manželem jeden druhého navždy jistého. „Já se tak nikdy cítit nechtěla. Já ten pocit nemám ráda,“ dodala s úsměvem na vysvětlenou.
Podle jejích slov lehká nejistota do partnerství přirozeně patří. Člověk po získání pocitu úplné jistoty obvykle ztratí motivaci a přestane se snažit. Takový přístup podle herečky představuje naprostou zkázu každého vztahu.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, super).