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Tajné svatby hvězd z Ulice. K oltáři šly po dlouhých letech vztahů

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Herečky ze seriálu Ulice Alena Štréblová a Henrieta Hornáčková zažívají romantické léto plné svateb. Své dlouholeté partnery si vzaly na utajovaných obřadech.
Alena Štréblová se tajně vdala, Ulice

Alena Štréblová se tajně vdala, Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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