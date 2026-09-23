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Neudržel ani telefon, lékaři mu nedávali šanci. Jarda Pávek z Vesničko má středisková dnes slaví 60 a vyrábí nábytek

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Stanislav Aubrecht, herec, kterého Česko zná jako Jardu Pávka, oslavil 19. září šedesát let. Za sebou má tři úplně jiné životy.
Aubrecht

Aubrecht

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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