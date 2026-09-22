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School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol

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Speciální utkání věnované školám, které si chválí publikum i hráči, přivítá Mattoni Arena i v letošní sezóně. Od pravého poledne bude Energie hrát v pátek 20. listopadu proti Vítkovicím.
School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol

School game v Karlových Varech nabídne souboj Energie s Vítkovicemi i turnaj škol

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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