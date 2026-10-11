Rekordní posila Sparty stále mlčí. Brunes spálil proti Pardubicím pět tutovek

Jonatan Braut Brunes přišel na Letnou 25. července 2026 jako muž, který má řešit sparťanský hlad po gólech. Za Raków Čenstochová nasázel čtyřicet branek v osmdesáti jednom soutěžním zápase, šestnáct z nich jen v posledním ročníku polské Ekstraklasy. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ho při představení popsal jako „prověřeného zakončovatele“ schopného práce na ofsajdové linii, náběhů za obranu i pomoci při výstavbě hry. Jenže od jediného gólu proti Zlínu na konci července uplynulo přes sedmdesát dní, a Brunesova puška mlčí dál.
Šest milionů eur a jeden gól
Sparta oficiální částku za přestup nezveřejnila. Polské zdroje, agentura PAP přes TVP Sport i server Weszło, se shodují na částce okolo šesti milionů eur, tedy zhruba 150 milionů korun. Předchozí sparťanský rekord držel Albion Rrahmani s pěti miliony eur. Brunes ho překonal a stal se tak nejdražší posilou v historii klubu.
Co za ty peníze Sparta zatím dostala? Podle klubových statistik k 11. říjnu 2026:
- 8 ligových zápasů, 584 odehraných minut
- 1 gól, 1 asistence
- 20 střel, z toho pouhé 4 na bránu
- úspěšnost zakončení 5 %
Napříč všemi soutěžemi (liga, pohár, Evropská liga) evidují sekundární zdroje jedenáct startů a stále jen jednu trefu. Gólový debut přišel 31. července doma proti Zlínu, kdy Brunes skóroval v 60. minutě výhry 3:1. Od té chvíle ticho.
Problém není jen v hlavě
Lákavé je hledat příčinu v psychice. Nové prostředí, jiný jazyk, tlak cenovky. Jenže dostupná data ukazují složitější obraz. Analytický rozbor Eurofotbalu upozorňuje, že sparťanská křídla v dosavadních zápasech víc zakončují sama, než zásobují Brunese v pozicích, kde byl v Rakówu nejnebezpečnější. Nor už nasbíral sedm zblokovaných střel, střílí, ale často z pozic, kde stojí zeď obránců.
Srovnání s Johnem Mercadem, nejproduktivnějším sparťanským útočníkem sezony, odhaluje, kde přesně Brunes ztrácí. Oba mají téměř shodný počet střel (Mercado devatenáct, Brunes dvacet). Rozdíl je v přesnosti: Mercadovy pokusy míří na bránu v deseti případech z devatenácti, Brunesovy jen ve čtyřech z dvaceti. Mercadova úspěšnost zakončení činí 21 %, Brunesova zmíněných 5 %. Objem příležitostí je srovnatelný. Kvalita zakončení nikoli.
Sparta nemá luxus čekat věčně
Oficiální soupiska A-týmu vede na pozici útočníka jen dva hráče: Brunese a Matyáše Vojtu. Sparta tedy nemá přetlak klasických devítek a radikální řez, úplné vyřazení Nora ze sestavy, by vytvořil nový problém. Pravděpodobnější je úprava způsobu, jakým tým svého hrota zásobuje, případně větší rotace a změna skladby ofenzivní trojice kolem něj.
Časový tlak ale roste. Sparta je v ligové tabulce osmá s patnácti body z devíti zápasů a čtyřmi porážkami. Vedoucí Slavia má po deseti kolech šestadvacet bodů. Ztráta minimálně osmi bodů na lídra je pro klub s ambicí obhájit titul alarmující, a absence gólů z pozice hlavního útočníka ji přímo prohlubuje.
Pardubice a Lillestrøm: dva testy v pěti dnech
Sparťanský kalendář nabízí Brunesovi šanci na rychlé vykoupení. V neděli 11. října čeká Letnou ligový duel s Pardubicemi, o čtyři dny později pak domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lilleströmu. Evropskou soutěž přitom Sparta rozjela výhrou 4:1 na hřišti Ararat-Armenie, takže má co potvrzovat.
Právě proti Pardubicím se ukáže, jestli trenér Brian Priske sáhne k úpravám v obsluze hrotu, nebo nechá Brunese řešit situaci sám. Sedm zblokovaných střel a pětiprocentní úspěšnost zakončení nejsou jen čísla o hráči. Jsou i čísla o systému, který svou rekordní investici zatím nedokáže naplno využít.
Sto padesát milionů korun za útočníka, který dal jeden gól za dva a půl měsíce. Sparta si Brunese kupovala jako hotového zabijáka, a zatím dostává hráče, který teprve hledá, kam v jejím fotbale patří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl