Česká podzemní voda bude od dubna příštího roku výrazně dražší. Poslanecká sněmovna schválila zvýšení poplatku za její odběr ze současných dvou na sedm korun za metr krychlový pro účely zásobování pitnou vodou. U ostatních odběrů se sazba zvýší ze tří na sedm korun. Pro pozměňovací návrh poslance Karla Turečka (ANO) hlasovalo 117 poslanců. Podpořili jej tedy především koaliční poslanci, ale také část opozice.
Změna prošla jako součást novely zákona o rostlinolékařské péči, přestože se původně vodního hospodářství netýkala. Kromě zvýšení poplatků mění také rozdělování vybraných peněz. Dosud se o ně rovným dílem dělily kraje a Státní fond životního prostředí. Nově mají příjmy směřovat ministerstvu zemědělství a Státnímu fondu životního prostředí, přičemž kraje přijdou o svůj dosavadní přímý podíl. Podle poslance Turečka by se jim měla část peněz vrátit prostřednictvím připravované legislativní změny od roku 2028.
Zdražení má podle předkladatele omezit zvýhodňování podzemních zdrojů oproti povrchové vodě. Ta je v současnosti zpoplatněna podle jednotlivých povodí částkami přibližně od 5,26 do 9,09 koruny za metr krychlový. Podzemní zdroje jsou přitom obtížněji obnovitelné a představují důležitou rezervu v období sucha.
Jak je na tom Slovensko a Německo?
Na Slovensku se poplatky za odběr podzemní vody stanovují podle skutečně odebraného množství a účelu jejího využití. Pro veřejné vodovody činí sazba 0,0332 eura (přibližně 0,83 Kč) za metr krychlový, zatímco u ostatních odběrů je to 0,0996 eura (asi 2,50 Kč). Píše se o tom v paragrafu 6. Zemědělské zavlažování má výrazně nižší sazbu 0,001 eura/m³ a energetické využití geotermálních a dalších podzemních vod 0,0266 eura/m³. Odběry se přednostně měří stanoveným měřidlem, případně se jejich objem určuje náhradním způsobem.
V Německu se poplatky za odběr podzemní vody liší podle jednotlivých spolkových zemí. Pro veřejné zásobování pitnou vodou se v roce 2026 pohybují od 0,05 eura (1,25 Kč) za m³ v Severním Porýní-Vestfálsku a Sasku-Anhaltsku až po 0,31 eura (7,75 Kč) v Berlíně. V Hamburku činí 0,196 eura (4,90 Kč), ve Šlesvicku-Holštýnsku 0,075 eura (1,88 Kč), v Dolním Sasku 0,17 eura (4,25 Kč) a v Braniborsku 0,10 eura (2,50 Kč). Poplatky vybírá 13 ze 16 spolkových zemí; Bavorsko, Hesensko a Durynsko je podle uvedeného přehledu nevybírají.
Jana Nováková
zdroj: Český rozhlas