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Velký test vajec 2026: Porovnali jsme 8 balení z českých obchodů a našli překvapivého vítěze

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Vejce patří mezi základní potraviny, které kupujeme skoro automaticky. Rozhoduje ale při výběru jen cena, nebo se vyplatí připlatit za lepší chov, bio kvalitu či větší velikost?
Vejce v obchodě

Vejce v obchodě

Zdroj: Lednice s vejci v prodejně Albert. | Foto: Cooky.cz - Jan Dalecký
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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