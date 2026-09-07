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Proč tě v pondělí ráno dokáže rozhodit i úplná maličkost, která by ti v sobotu byla jedno

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V sobotu ti spadne lžička na zem a zvedneš ji. V pondělí v 7:42 ti spadne lžička na zem a na dvě vteřiny máš pocit, že už nezvládneš vůbec nic.
Proč tě v pondělí ráno dokáže rozhodit i úplná maličkost, která by ti v sobotu byla jedno

Proč tě v pondělí ráno dokáže rozhodit i úplná maličkost, která by ti v sobotu byla jedno

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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