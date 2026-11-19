Ráno si natáhnete džíny, sáhnete do kapsy pro klíče a palcem zavadíte o malý měděný kolíček. Mnoho lidí ho bere jako ozdobu nebo logo výrobce. Tenhle drobný kousek kovu má přitom vlastní patent, za jeho vznikem stojí jeden šikovný krejčí a bez něj by džíny, jak je známe dnes, možná vůbec nevznikly.
Kolíčky na kapsách jsou nýty
Odborně se těm kovovým kolíčkům říká nýty. Knoflíkem se zapíná, kdežto nýt spojí dva kusy látky napevno. Měl zpevnit místa, která se na pracovních kalhotách snadno trhala.
Nýty byly od začátku v rozích kapes a dole na knoflíkovém poklopci. Právě tam se látka při práci nejvíc napíná. Představte si dělníka, který se celý den ohýbá, klečí a nosí v kapsách hřebíky nebo drobné nářadí. Obyčejný šev by v rohu kapsy brzy povolil.
Přečtěte si také: Od února si Češi můžou do hospody nosit vlastní krabičky. Hospodští se bojí Nýty zpevňovaly místa, kde se pracovní kalhoty při ohýbání a klečení trhaly nejdřív. Ilustrační foto. Zdroj: Life Of Pix / Pexels. Kam se nýty ztratily
Vpředu nýty vidíte, vzadu ne. Zadní kapsy je přitom kdysi měly také. Zadní kapsa byla zpočátku jen jedna, vpravo. Druhá přibyla v roce 1901 a obě měly nýty stejně jako ty přední. Během 20. století ale Levi’s kovové kolíčky na několika místech schoval nebo úplně odstranil, a to vždy z praktických důvodů:
Místo Co se s nýty stalo Důvod Zadní kapsy V roce 1937 skryté pod látkou Škrábaly nábytek a sedla Zadní kapsy V roce 1966 nahrazené hustým zpevňujícím prošitím Skryté nýty časem prodřely denim Kapsička na hodinky Za 2. světové války odstraněné, po válce vrácené Úspora kovu Rozkrok Za 2. světové války odstraněný, už se nevrátil Úspora kovu
Malá kapsička vpravo vpředu byla určená na kapesní hodinky, které byly v 19. století běžné, a nýty měla od počátku. Nýt v rozkroku seděl na spodním konci poklopce.
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Nýtované kalhoty vymyslel Jacob Davis, krejčí původem z Lotyšska, který měl dílnu v Renu v Nevadě. Podnět dala zakázka pro dělníka, kterému běžné kalhoty při práci dlouho nevydržely. Jeho žena chtěla po krejčím něco odolnějšího.
Nápad dát kovové nýty na kalhoty dostal krejčí Jacob Davis ve své dílně v Renu. Ilustrační foto. Zdroj: Soner Arkan / Pexels.
Kovové nýty měl Davis v dílně stejně po ruce, používal je na koňské deky a plachty pro povozy. Napadlo ho dát je i na kalhoty. Poprvé to zkusil v roce 1871 a dělníci si nýtované kalhoty rychle oblíbili.
Nápad chtěl ochránit patentem, na ten ale neměl peníze. Obrátil se proto na Leviho Strausse, obchodníka s látkami a galanterií původem z Bavorska, který mu ze San Franciska dodával látky.
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Oba muži získali patent 20. května 1873. Dostal číslo 139 121 a chránil nýtování kapes, tedy způsob, jak jejich okraje zajistit proti roztržení. Firma Levi’s dodnes považuje tento den za narozeniny džínů. Pracovní kalhoty z denimu totiž nebyly novinkou, novinkou byl kov na jejich nejnamáhanějších místech.
Ochrana platila 17 let, do roku 1890, a Levi’s během ní napodobeniny řešil u soudu. Jakmile patent vypršel, začali nýty používat i další výrobci a staly se běžnou součástí džínů. Název jeans se pro ně mimochodem ujal až kolem roku 1960, do té doby se prodávaly jako pracovní kalhoty.
Co dnes nýty dělají
Nýt má dvě části, které se z obou stran látky stisknou k sobě, takže tkaninu sevřou jako malá svorka. Takový spoj vydrží víc než obyčejný šev.
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Některé značky dnes nýty vynechávají. Web Denimhunters, který se denimem zabývá, je považuje spíš za poznávací znamení džínů než za nutnost, protože většina dnešních nositelů je nepotřebuje.
Brát je jako pouhou ozdobu je ale omyl o jejich původu. Vznikly jako technické řešení a dodnes je najdete tam, kde látka snáší největší tah, tedy hlavně v rozích předních kapes. Až budete příště vybírat džíny na zahradu nebo na chalupu, prohlédněte si rohy kapes. Nýty nebo husté zpevňující prošití tam plní stejný úkol jako kdysi u krejčího v Renu.
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Zdroje: https://docsteach.org/documents/document/patent-fastening-pocket-openings, https://www.smithsonianmag.com/smart-news/levis-jeans-150-years-180982241/, https://www.levistrauss.com/2017/07/06/80-year-cover/, https://www.levistrauss.com/2020/09/30/world-war-ii-levis/, https://historyfacts.com/?p=15317, https://www.history.com/articles/history-demin-blue-jeans, https://dennemeyer.com/ip-blog/news/everyday-ip-the-history-of-jeans, https://mentalfloss.com/posts/why-blue-jeans-have-metal-studs-over-pockets, https://www.denik.cz/moda/historie-rifli-a-dzinu.html, https://denimhunters.com/rivets-2/