Po teplém začátku týdne přijde do Česka prudké ochlazení. Déšť začne ve vyšších polohách přecházet ve sněžení a noční mrazy se dostanou i do nižších oblastí.
Česko během několika dnů čeká velmi výrazný teplotní skok. Zatímco uprostřed týdne mohou teploty místy vystoupat až ke 14 stupňům, o víkendu
začne do střední Evropy proudit studený polární vzduch. Přinese nejen citelné ochlazení, ale i první výraznější sněžení ve vyšších polohách a noční mrazy. Na začátku příštího týdne mohou při vhodných podmínkách teploty klesnout až k -5 °C. Nejde přitom jen o několik chladnějších dnů, ale o ukázku toho, jak rychle dokáže změna proudění překlopit počasí z téměř podzimního do zimního režimu. Polární vzduch dokáže během pár dnů změnit celé počasí
Za výrazným ochlazením stojí změna proudění, při které se ze severu začne do střední Evropy dostávat mnohem chladnější vzduchová hmota. Proto může být rozdíl mezi počasím uprostřed týdne a o víkendu tak výrazný. Podobný vývoj očekávají meteorologové také v Německu, jak uvedl web The Weather Channel,
kde má studená fronta postupovat od severu až k Alpám. V Česku bude ve středu ještě poměrně teplo, nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 9 a 14 stupni. Současně ale přijde déšť a silnější vítr, jehož nárazy mohou místy dosáhnout až 70 kilometrů za hodinu. Ve čtvrtek už začne teplota klesat a od západu bude přibývat srážek.
Česko čeká prudký obrat počasí: Meteorologové varují před silným deštěm, ale slibují výrazné oteplení
Výraznější zimní projevy přijdou hlavně v pátek a sobotu. V pátek bude ještě kolem 5 až 10 stupňů, na jižní Moravě může být až 12 °C, zároveň ale začne ve vyšších polohách přecházet déšť ve sněžení. Zpočátku se to bude týkat především míst nad 1 000 metrů,
během soboty se však hranice sněžení může na severu dostat až k 600 metrům. Ve vyšších polohách může podle ČHMÚ napadnout až sedm centimetrů nového sněhu. To zároveň dobře ukazuje, proč se při ochlazení nedá mluvit jednoduše o „sněhu v celém Česku“. Rozhodující je nejen teplota vzduchu, ale také nadmořská výška a vývoj teplot během dne. Zatímco na horách může vzniknout souvislejší sněhová pokrývka, v nížinách může stejná srážková situace znamenat pouze déšť.
Fotografie: Freepik
V neděli už se ochlazení projeví naplno. Denní teploty mají vystoupat pouze na 2 až 6 stupňů a v noci mohou klesnout až na -2 °C. Přibližně od 500 metrů
se mohou objevovat sněhové přeháňky a chladné počasí má pokračovat také na začátku příštího týdne. Noční teploty se mají pohybovat mezi 1 a -3 stupni, při malé oblačnosti mohou klesnout až k -5 °C, zatímco přes den bude zhruba 1 až 6 stupňů. Takový vývoj je důležitý hlavně z praktického hlediska.
Po teplém období může přijít velmi rychlé ochlazení, takže mokré silnice a chodníky mohou během noci namrzat a řidiči se budou muset připravit na podstatně
horší podmínky než o několik dní dříve. Samotný vpád studeného vzduchu ale ještě neznamená, že celá zima bude mrazivá a sněhová. Ukazuje pouze na výraznou změnu počasí, která může krátkodobě přinést skutečně zimní podmínky. Nicméně na SvětěKreativity.cz jsme už informovali o tom, jaký začátek zimy nás asi čeká.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ČHMÚ, TheWeatherChannel
Článek
Předpověď na zbytek týdne: Meteorologové varují před změnou, po které teploty výrazně klesnou pochází z webu Světkreativity.