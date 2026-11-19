Po letech doma se rozhodnete přivydělat si na zkrácený úvazek, třeba na recepci nebo v místní knihovně. Na první výplatní pásce ale najdete srážku na zdravotní pojištění a zarazíte se, protože to za důchodce přece platí stát. Tak to vidí spousta seniorů a srážka ze mzdy je pak nemile překvapí.
Stát platí dál, ze mzdy se platí zvlášť
Kdo pobírá starobní důchod, patří mezi státní pojištěnce. Ze samotného důchodu se zdravotní pojištění neodvádí, pojistné za vás hradí stát. To platí i ve chvíli, kdy se vrátíte do práce.
K příspěvku státu se ale přidá ještě pojistné z vašeho výdělku. U zaměstnance ho odvádí zaměstnavatel a strhne ho rovnou ze mzdy. Sazba je stejná jako u mladších kolegů. Nové je pro mnoho lidí jen to, že platí oni i stát zároveň.
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Zdravotní pojistné u zaměstnance činí v roce 2026 celkem 13,5 % z hrubé mzdy. Větší díl, 9 %, platí zaměstnavatel ze svého. Zbylých 4,5 % se strhne ze mzdy, a to i důchodcům.
Podle našeho modelového výpočtu ubude důchodci s hrubou mzdou ve výši průměrné mzdy pro rok 2026, tedy 48 967 Kč, na zdravotním zhruba 2 200 Kč měsíčně. Srážka roste přímo úměrně s výdělkem, takže kdo pracuje na pár hodin denně a bere méně, tomu se strhne úměrně méně.
Dvě úlevy oproti mladším kolegům
Běžný zaměstnanec platí zdravotní pojištění aspoň ze základu 22 400 Kč, což je v roce 2026 minimální mzda. Když vydělá méně, doplácí přes zaměstnavatele 13,5 % z rozdílu. Pokud je ale mzda nižší kvůli překážkám na straně zaměstnavatele, rozdíl doplácí zaměstnavatel.
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U důchodce, za kterého platí stát, se toto minimum nepoužije. Pojistné se počítá jen ze skutečné mzdy, i když je nižší než minimální, což se hodí hlavně při zkráceném úvazku. Podmínkou je, že jste státním pojištěncem celý kalendářní měsíc. Když vám důchod začne až v jeho průběhu, odvádí se pojistné aspoň z poměrné části minima.
Druhá úleva se týká sociálního pojištění. Starobní důchodce, který dosáhl důchodového věku a celý kalendářní měsíc pobírá důchod v plné výši, má na něm v roce 2026 nárok na slevu 6,5 %. Po jejím uplatnění u zaměstnavatele mu tak místo 7,1 % ze mzdy odchází jen 0,6 %. Předčasní důchodci před dosažením důchodového věku slevu nemají.
V roce 2026 Běžný zaměstnanec Pracující starobní důchodce Zdravotní pojištění ze mzdy 4,5 % 4,5 % Dopočet do minimální mzdy 22 400 Kč ano ne, pokud je celý měsíc státním pojištěncem Sociální pojištění ze mzdy 7,1 % 0,6 % po uplatnění slevy v důchodovém věku Bez papírů přijdete o víc Přečtěte si také: Málokdo ví, co prozrazují malé černé kosočtverce na svinovacím metru: Po 19,2 palce ukazují místo pro nosník
Nižší odvod vám mzdová účetní spočítá, jen když jí donesete rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu. Bez něj musí postupovat jako u každého jiného zaměstnance. Ohlídejte si u zaměstnavatele tyto věci:
v den nástupu sdělte svou zdravotní pojišťovnu a to, že patříte mezi státní pojištěnce, předejte rozhodnutí o přiznání důchodu, požádejte o slevu na sociálním pojištění a doložte rozhodnutí o důchodu s čestným prohlášením, nebo potvrzení plátce důchodu, že vám ho vyplácí v plné výši, jakoukoli změnu během zaměstnání nahlaste do 8 dnů.
Hlášení v den nástupu a osmidenní lhůta platí od 1. ledna 2026. Sleva na sociálním nenaskočí sama a u zaměstnavatele ji zpětně uplatnit nejde. Za promeškané měsíce vám ale vznikne přeplatek, který na písemnou žádost s potvrzením zaměstnavatele vrátí správa sociálního zabezpečení. Požádat o něj můžete do 5 let po skončení roku, ve kterém vznikl. Za měsíce započtené jako doba pojištění pro přiznání důchodu však přeplatek nevzniká.
Přečtěte si také: Topit celý den, nebo jen když je zima? Kotel přestávky snese, každý stupeň méně může ušetřit až 6 % na vytápění Nižší odvody spočítá mzdová účetní jen tomu, kdo jí donese rozhodnutí o přiznání důchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Unsplash. Dohody a podnikání mají jiná pravidla
Z dohody o pracovní činnosti se v roce 2026 zdravotní pojištění odvádí od měsíční odměny 4 500 Kč. Dohoda o provedení práce zůstává bez odvodu déle, pojistné se z ní platí až od 12 000 Kč měsíčně. Pod těmito hranicemi se neodvádí nic.
Podnikající důchodci mimo paušální režim nemusejí od 1. ledna 2026 během roku platit zálohy na zdravotní pojištění, pokud jsou státními pojištěnci celý kalendářní měsíc. Pojistné doplatí nejpozději do 8 dnů po podání ročního přehledu. Zálohy ale mohou platit dobrovolně, aby je na konci nečekal vysoký jednorázový doplatek. Kdo podniká v paušálním režimu, platí paušální zálohy dál.
Uvedené částky a hranice platí pro rok 2026. Než začnete s přivýdělkem, ověřte si svou situaci u mzdové účetní, u své zdravotní pojišťovny nebo na správě sociálního zabezpečení.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/ktere-osvc-nemusi-hradit-zalohy-v-roce-2026, https://www.cssz.gov.cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2026, https://www.cssz.gov.cz/slevy-pro-pracujici-duchodce, https://www.praceamzda.cz/clanky/19549/statni-pojistenec-v-zamestnani-a-podnikani-aktualni-pravidla-zdravotniho-pojisteni, https://www.praceamzda.cz/clanky/19103/zdravotni-pojisteni-od-1-1-2026-zmeny-a-dulezite-castky-prijmu, https://www.finance.cz/clanky/vydelek-ve-starobnim-duchodu-kdy-musi-odvadet-duchodci-zdravotni-pojisteni/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/pracujete-v-duchodu-z-vyplaty-vam-muze-zbyt-vic-penez-slevu-si-ale-musite-u-sefa-ohlidat-1431892, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-589, https://ceskeduchody.cz/finance/duchodci-maji-zdravotni-pojisteni-hrazene-statem-mnozi-ale-nevedi-co-se-stane-kdyz-si-k-duchodu-zacnou-privydelavat