Reklama
Koberce na podlaze vyšly z módy. Čím v moderním interiéru nahradit staré lapače prachuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stěhovák sroluje starý koberec v obýváku a pod ním se objeví podlaha, […]
Koberce na podlaze vyšly z módy. Čím v moderním interiéru nahradit staré lapače prachu
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 15.11.2026 10:43
Reklama
Jak za 5 minut vyrobit krmítko pro ptáky z květináče
Listopadové ráno, na zábradlí balkonu poskakuje sýkora a v kůlně se práší […]
Chleba se sádlem platí za nepřítele srdce. Proti máslu může mít 1 nečekanou výhodu
Chleba se sádlem a cibulí si mnoho lidí dopřeje jen občas a […]
Máte na chalupě lampičku s čepcem řeholnice? Nepřetírejte ji, stojí i 4 500 Kč
Podzimní úklid na chalupě, v ruce plechovka barvy ve spreji a na […]
Stylisté tvrdí: „Kdo má šediny, nemusí přebarvovat celé vlasy, stačí odrosty“
Doma barvíte pořád stejným odstínem, a přesto jsou konečky po pár měsících […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Královna Siniaková si zahraje o titul z Turnaje mistryň: Když hrajete bez výhod, může se stát cokoliv
SportyŽivě
dnes, 11:10
6 min
Cunningham nastřílel 52 bodů a rozdal 11 asistencí. Nejvzácnější číslo jeho večera ale byla nula
Vše o sportu
dnes, 11:08
2 min
Kinobox Daily: Katastrofický, nikoli však katastrofální. Nic nás nerozdělí ukazuje intenzivní boj o život
Kinobox.cz
dnes, 11:05
2 min
Jedno potvrzení chybělo muži k tomu, aby nedostal pokutu. Úřady jsou v tomto případě nekompromisní
Byznys trendy
dnes, 11:05
2 min
Beverly D’Angelo z Bláznivé dovolené slaví 75. Dvojčata porodila těsně před padesátkou, blond vlasy nahradily šediny
ReadZone
dnes, 11:02
3 min
Reklama
Unikátní dobové záběry ze stavby Orlické přehrady z roku 1954
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
3 min
Historickou zeď v Mlýnské strouze čeká oprava. Práce potrvají do příštího června
Plzeňská Drbna
dnes, 11:00
1 min
Kontroly cizinců na Liberecku. Tři skončili v zajištění, dalších osm čeká vyhoštění
Liberecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Harmonie I se mění za provozu. Do nových bytů míří další nájemníci
Hradecká Drbna
dnes, 11:00
2 min
Aberl chce chytřejší úřady. Brňanům má radit digitální recepční, úředníkům AI
Brněnská Drbna
dnes, 11:00
2 min
Reklama
Na Kanárské ostrovy dorazilo za den skoro 1500 migrantů, nejvíce od roku 2020
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:56
Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem. Vznikaly v něm i slavné písně Hany Zagorové Kopírovat
Trendy Život
dnes, 10:48
2 min
Asiaté si udělali vlastní verzi Eurovize, vyhrála ji Filipínka Carmelle. Její song oslavuje sílu žen
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:48
Holčička měla dávno spát, místo toho v postýlce předváděla akrobatické kousky. Záznam pobavil internet
Světkreativity
dnes, 10:47
2 min
Wi-Fi 5 je ve většině domácností zbytečně pomalá, ale Wi-Fi 6 má háček. Vyplatí se vůbec upgrade před příchodem Wi-Fi 7?
Mobify.cz
dnes, 10:47
6 min
Reklama
Češi skládají dřevo na zimu natěsno k domu: Stavaři varují, že zeď vlhne a oprava omítky vyjde i na 30 000 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:46
4 min
Popelnice bez čipu zůstane u branky plná: Plechovou ani kulatou obec neoznačí, nová normovaná stojí 1 490 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:46
4 min
Dobrá zpráva pro Čechy: Fio banka od 16. listopadu dá na Fio kontu úrok 4,02 % bez plateb kartou i výplaty
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:45
5 min
Češi zbytečně shánějí druhý mobil kvůli QR kódu: Stačí 3 kroky a iPhone i Android si poradí samy
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:44
4 min
Senioři dostanou v prosinci peníze jindy: Týká se to výplat 6. a 12., průměrný důchod v lednu vzroste jen o 304 Kč
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:44
4 min
Reklama
VZP chce začátkem roku 2027 zavřít 53 poboček: Seniory bez internetu to může zasáhnout nejvíc
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:43
4 min
Koberce na podlaze vyšly z módy. Čím v moderním interiéru nahradit staré lapače prachu
Extrafit.cz
dnes, 10:43
4 min
Russell má před sebou rozhodující rok: Buď bude Rosbergem, nebo Ricciardem
SvětFormule.cz
dnes, 10:43
1 min
25 milionů zhlédnutí a 90 % od diváků. Úspěšné krimi Netflixu má dotočeno a chystá návrat s novou záhadou
Netflixer
dnes, 10:42
2 min
Věnec na dveře může stát skoro 1 500 Kč: Proutěný košík ze sklepa ho nahradí a vyjde vás téměř zadarmo
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:42
4 min
Reklama
Než v mrazu nastartujete, bouchněte do kapoty: Kočka tam hledá teplo motoru. Nissan z toho dělá kampaň od roku 2015
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:41
4 min
Konec čekání ve frontě u pásu: Kaufland má K-Scan ve všech 149 prodejnách. Češi s ním nakupují ve velkém
Spotřebitelov.cz
dnes, 10:39
4 min
Ve Starých Hamrech se vážně popálil mladík. Do nemocnice ho přepravil vrtulník
Ostravská Drbna
dnes, 10:37
1 min
Máte listové těsto, 2 jablka a tvaroh? Tenhle koláč je prostě geniální
Asenior.cz
dnes, 10:36
4 min
Kde se natáčela Parta hic: Kuželna nepřežila pražské povodně, Menšík těžil v Libušíně a Dvořák dělal ostudu na Sítné
Výletárium
dnes, 10:29
2 min
Reklama
Svatební košile podle GenZ. Film inspirovaný Erbenem řeší situationship i toxické vztahy
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:26
Jaké investice čekají Budějovice pod novým vedením? Ve hře jsou miliardové projekty
Budějcká Drbna
dnes, 10:24
3 min
Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů
Jihlavská Drbna
dnes, 10:23
2 min
Záhadné zápisky génia z Brna luštili vědci devět let. AI je prolomila za pár dní
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:15
Stokoruny, dvoustovky a tisícovky z devadesátých let už v obchodech neplatí. ČNB je vymění zdarma
BetterLife
dnes, 10:09
2 min
Reklama
Osmnáct měsíců na vojně, sedmadvacet na civilce. Tak vycházel účet bez cvičení
Zbrojopis
dnes, 10:09
3 min
O narození dcery se Gott dozvěděl, až když byla na světě. Devět let ji tajil, pak ji odtajnil na Vánoce v televizi
VIPživot.cz
dnes, 10:07
4 min
„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu
Kinobox.cz
dnes, 10:05
3 min
Winnipeg už prohrával o čtyři góly. Scheifele pak během jediného večera přepsal historii celého klubu
Vše o sportu
dnes, 10:04
2 min
Plíseň sněžná může napadnout trávník i bez sněhu. Rizikem je také vlhký podzim
EXTRAINFO.cz
dnes, 10:00
2 min
Reklama
Reklama
Evropě docházejí peníze, hledá nové zdroje. Na Česko to tvrdě dopadne, říká odbornice
Testy otcovství ukázaly, že dítě není manželovo. Já ale nevím o tom, že bych spala s někým jiným, říká Jana
Byl hypochondr a na všechny řval, řekl o něm kolega z Ulice. Bronislav Poloczek si ale své trápení nechával pro sebe
Čistíte si zuby poctivě, a stejně máte kazy? Dentální hygienistka odhaluje skrytou příčinu
Tento drobný signál může podle psychologů ukazovat na vyčerpání
Reklama
Reklama