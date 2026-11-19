„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás 17. listopadu ve věku 103 let navždy opustil Will Semler. Will Semler byl nejmladším ze tří synů Jany Semlerové a Oskara Semlera. Do dnešní Semlerovy rezidence se s rodinou nastěhoval jako malý chlapec a prožil zde část svého dětství,“ uvedla Západočeská galerie v Plzni (ZČG), která se stará o cenný objekt.
Jeho rodiče se se třemi syny do bytu na Klatovské 110 nastěhovali v červenci 1934. Když v roce 1939 nuceně emigrovali přes Londýn až do Austrálie, byt padl do rukou nacistů. O deset let později podali Semlerovi návrh na restituci domu. Ten akceptován nebyl a dům zkonfiskovala komunistická strana. V roce 1993 byl dům převeden na město Plzeň a od roku 2012 ho převzala do správy Západočeská galerie.
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Will na své plzeňské kořeny nikdy nezapomněl a s galerii aktivně spolupracoval. Sdílel své vzpomínky i rodinné materiály. V roce 2014 se do západočeské metropole vrátil. „Poprvé jsem tu byl v roce 1991, nechtěli jsme to ale zpět. Pamatoval jsem si to tu velmi dobře, hodně se toho změnilo, barvy jsou mnohem tmavší," vzpomínal. Také se svěřil s tím, že se osobně setkal Loosem. V roce 2006 vydal své paměti pod názvem Rodinné těžítko.
Objekt patří k předním památkám moderní architektury v Evropě
Semlerova rezidence prošla náročnou obnovou za 110 milionů korun. Práce probíhaly po etapách a trvaly deset let. Hotovo bylo v roce 2022. V Plzni se dochovala asi desítka Loosových interiérů, jeho slavný raumplan (několikaúrovňový byt, který nemá klasická podlaží, ale místnosti různých výšek) má u nás ale jen Semlerova rezidence.
Hodnota je i v použitých materiálech, kde se mísí vzácné dřevo, kovy a kámen. Velmi působivá je například jídelna, která má obklad z mahagonu a podlahu ze dřeva citronovníku.
„Restaurátoři provedli například složitou opravu podlahy velké obytné haly, prostoru kuchyně a přípravny, pokojů manželů Semlerových, dětských pokojů, horní haly a další. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, kde musel restaurátor kompletně rozebrat silně narušené mahagonové obklady, náročně je zrestaurovat včetně srovnání deformovaných desek, a před koncem prací zase osadit na původní místa,“ popisovala náročné práce mluvčí ZČG Gabriela Darebná.