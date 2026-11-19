Šmarda a Klement to řekli ČTK, Černý, na jehož návrh Nejvyšší správní soud rozhodl o opakování hlasování, to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi (ČT). ČTK řekl, že chce zůstat v nové volební kampani autentický, ale víc se opře o rady odborníků na politický marketing.
ČTK svoji kandidaturu potvrdil i další kandidát z říjnového prvního kola David Moos (SD-SN). Poslanec Radek Koten, který byl na Žďársku kandidátem SPD a skončil na čtvrtém místě, se o opětovné kandidatuře ještě poradí s vedením strany. Nikdo další se letos v tomto obvodu o zvolení do horní komory neucházel.
Pochybení okrskových komisí
Hlasování v senátních volbách na Žďársku se zopakuje, a to znovu od prvního kola a se stejnými kandidáty, pokud kandidaturu nevezmou zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS). Při přepočítávání hlasů zjistil pochybení okrskových komisí, oznámili novinářům členové volebního senátu.
Svým návrhem, který byl podle něj velice obsáhlý, chtěl Černý zjistit, zda jeho těsné nepostoupení do druhého kola skutečně odpovídá tomu, jak se na Žďársku hlasovalo. Upozorňoval zejména na vysokou míru neplatných hlasů v některých obvodech. Zrušení celých voleb ale pro něj bylo překvapením.
„Trošku jsem počítal s tím, že buď (NSS) prostě uzná výsledek tak, jak je, že pan Klement bude senátorem – a já jsem byl rozhodnut to samozřejmě už bezpodmínečně přijmout a pogratulovat – nebo že se najdou dva hlasy pro mě, což se stalo, čímž pádem by se podle mého názoru mělo opakovat druhé kolo. Ale nastala třetí varianta, se kterou jsem nepočítal,“ řekl Radek Černý.
Soud našel nejasností víc a rozhodl, že korigovat jen dílčí výsledky voleb nelze, nařídil proto nové hlasování.
„Respektuji výrok Nejvyššího správního soudu a půjde se do toho znovu od prvního kola. Budu posílen vítězstvím z předchozích voleb," řekl ČTK Josef Klement. Čekat na rozhodnutí soudu pro něj znamenalo velkou nervozitu. „Bylo to takové další kolo voleb bez možnosti sledovat průběžné výsledky," dodal Klement, který ve druhém kole voleb 17. října získal přes 54 procent hlasů. Šmarda v něm obdržel téměř 46 procent.
Klement pro ČT připustil, že se cítí překvapen. „Ale každý politik musí počítat s oběma možnostmi. Tak jsem ve skrytu duše doufal, že to dopadne v můj prospěch," řekl. Podotkl, že počítal i s variantou opakování voleb. Předseda KDU-ČSL a senátor Jan Grolich ČT řekl, že Klementa podpoří nejen on, ale i další straníci. „Přiznám se, že jsme si mysleli, že se ty volby opakovat nebudou," dodal Jan Grolich.
„Rozhodnutí soudu respektuji, i když já bych nikdy ty volby osobně nezpochybňoval. První kolo, které jsem vyhrál, mi udělalo radost, ale stejně tak jsem respektoval výsledek druhého kola, ve kterém vyhrál Josef Klement. Každopádně voleb se znovu zúčastním, protože už to vítězství v prvním kole dává velkou šanci, že si na Vysočině můžeme zvolit prospěšného senátora, kterým bych chtěl být," řekl ČTK Michal Šmarda.
Senátní volby v obvodu Žďár měly letos pět kandidátů. Bývalý předseda SOCDEM Šmarda postoupil do druhého kola ziskem 27,6 procenta hlasů, Klement měl 25,62 procenta, stejně jako třetí Černý. Klement nicméně podle původních výsledků získal 11 373 hlasů a Černý 11 372.
Opakované hlasování vyhlásí prezident, a to do 30 dnů poté, co obdrží prostřednictvím ministerstva vnitra středeční rozhodnutí.