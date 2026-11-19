- Chorvaté porazili Česko podruhé v sezoně 2:1, ostatní čtyři zápasy skupiny prohráli
- Podle Sportske novosti se Češi kvalitě Angličanů a Španělů ani v nejsilnější sestavě neblíží
- Domácí vyhráli souboj ve střelách 21:8, v těch na bránu dokonce 8:1
- Česko prohrálo sedmý soutěžní zápas v řadě a podzim uzavřelo se skóre 3:14
- Pavel Nedvěd přiznal nedostatek kvality, Deniovi ale vyslovil plnou důvěru
Šest bodů a všechny proti Česku
Kovačevićova věta má zvláštní háček. Chorvatský komentátor jí totiž sám připomněl, jak skupina vypadala. Tým Slavena Biliće dostal od Anglie a Španělska v součtu patnáct gólů a všechny čtyři zápasy s nimi prohrál. Body získal jen proti Česku, v Praze i doma vyhrál shodně 2:1.
Komentátorovi vadilo, že Chorvati nechali zápas otevřený až do konce. Připomněl neproměněnou šanci Matea Kovačiće. S druhým gólem v síti mohl podle něj Bilić dát prostor některému z hráčů, kteří čekají na reprezentační debut. Místo toho domácí v závěru znovu bojovali o vedení.
Svatý Václav v hodnocení
Deník Sportske novosti byl ve známkování hostů ještě přísnější. Podle něj se Češi ani v nejsilnější sestavě kvalitě Angličanů a Španělů zdaleka neblíží. V hodnocení se objevila i modlitba ke svatému Václavovi. Češi mohli být podle listu rádi, že je chorvatská převaha nestála víc gólů. Zároveň jim přiznal agresivitu a několik nebezpečných akcí.
Čísla vysvětlují, proč chorvatský tisk řešil hlavně to, kolik domácí neproměnili. Střely skončily 21:8, střely na bránu 8:1. V pokutovém území soupeře měli Chorvati 41 doteků s míčem, Češi šestnáct. O polovinu českých pokusů se postaral jediný hráč, útočník Adam Hložek.
Veterán Ivan Perišić otevřel skóre už ve druhé minutě. Hložek v 84. minutě vyrovnal jedinou českou střelou na bránu. Remíza vydržela tři minuty, pak střídající Lovro Majer dostal v šestnáctce prostor a trefil vzdálenější tyč. Naději, že by se tým mohl zachránit díky změně pravidel, tím Česko definitivně pohřbilo.
Zoufalý podzim
Chorvatský web Gol označil Čechy v titulku za zoufalé a doložil to bilancí. Česká reprezentace se na jaře probojovala přes baráž na mistrovství světa, v letošních soutěžních zápasech ale ani jednou nevyhrála v základní hrací době. Porážka v Osijeku byla sedmá v řadě, do série se počítá i prohra s Mexikem na mistrovství světa.
Ozvala se i česká strana. Obránce Vladimír Coufal mluvil o chybějící sehranosti často obměňované sestavy, kterou Santi Denia skládal i bez vyloučeného kapitána Krejčího. Bývalý záložník Karel Poborský čekal, že po šesti zápasech bude na hře znát větší soudržnost. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd uznal, že týmu chybí kvalita, a trenérovi potvrdil plnou důvěru.
V Osijeku šlo i o nasazení do kvalifikace na Euro 2028. Chorvaté si výhrou zajistili první koš, zatímco skupinu ovládli Angličané, kteří v deseti skolili mistry světa Španěly. Česko příště čeká divize B a první šance na nápravu přijde v březnu se startem kvalifikace.