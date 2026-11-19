Pokud vás neustále bolí v krku při zívání, za problémem mohou stát tyto běžné příčiny. Streptokoková angína je bakteriální infekce způsobená vysoce nakažlivými bakteriemi.
Bolest při polykání je poměrně častý problém, který ve většině případů způsobuje infekce nebo určité zranění v krku – a není neobvyklé, že tyto nepříjemné stavy mohou také vést k bolesti při zívání. Ve skutečnosti je
tento druh bolesti nejčastěji důsledkem nachlazení nebo mírné chřipky. Vzácně může jít i o důsledek život ohrožujících stavů, jako je rakovina hrdla nebo zánět hrtanové příklopky. Při dušnosti nebo neschopnosti polykat ihned volejte záchrannou službu. V každém případě je důležité, abyste problém konzultovali se svým lékařem a raději ho začali řešit včas, říká doktorka Megan Soliman. Suchost v krku
Suchost v krku může způsobit podráždění, které vyvolává pocit škrábání či bolest, a to zejména při polykání, mluvení nebo zívání. Často se také může jednat o důsledek nedostatečné produkce hlenu, jenž
za normálních okolností udržuje jícen dostatečně vlhký. Nejčastějšími příčinami tohoto problému bývá především infekce, spaní s otevřenými ústy, dýchání suchého vzduchu, kouření, alergie, dehydratace a nachlazení či chřipka. Streptokoková infekce a poranění krku
Streptokoková angína je bakteriální infekce způsobená vysoce nakažlivými bakteriemi, které často způsobují nepříjemnou bolest v krku, a to zejména při polykání nebo zívání. Bolest může vyvolat i spolknutí něčeho ostrého, například brambůrků nebo sušenek. Ty totiž mohou snadno poškrábat tkáň v zadní části krku a problém se ještě zhorší, když polknete nebo zívnete.
Mononukleóza
Mononukleóza je závažná infekce způsobená virem, která běžně způsobuje bolest v krku, horečku a zduření lymfatických uzlin – stejně tak však může vést k nepříjemné bolesti při polykání. Onemocnění se přenáší především slinami a
jeho příznaky se objevují 3 až 6 týdnů po nakažení, přičemž některé z nich mohou být intenzivnější než ty ostatní. Tento problém byste však rozhodně měli začít řešit včas, neboť jeho neléčená forma může vést k mnoha dalším závažnějším problémům. Fotografie: Pixabay Tonsilitida
Tonsilitida je infekce mandlí, dvou útvarů z lymfatické tkáně v zadní části krku, která obvykle způsobuje silnou bolest v krku, jež může bolet jak při polykání, tak i při zívání (tkáň krku a mandlí je totiž propojená). Příčinou tohoto problému mohou být různé viry i bakterie, včetně těch, které způsobují angínu. Toto nepříjemné onemocnění se často objevuje s příznaky podobnými streptokoku, ale naštěstí ho lze stejně tak účinně léčit. Rozhodně se proto v případě jeho výskytu poraďte se svým praktickým lékařem.
Zánět jícnu
Zánět jícnu bývá běžně způsoben refluxem kyseliny, ovšem často může být také důsledkem infekce nebo vedlejší účinek některých léků. Mezi jeho příznaky patří stejně jako u výše uvedených problémů časté potíže s polykáním a bolest v krku, která se může
projevit také při zívání – důvodem je především silné podráždění, jež pocítíte téměř při každém pohybu krku nebo vyvinutém tlaku na tuto část těla. Rozhodně byste se však i v tomto případě měli poradit se svým praktickým lékařem o možnostech léčby, která vám přinese úlevu.
Zdroj:
Healthline
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Pravidelnou bolest v krku při zívání může způsobovat suchost. Mezi vážnější příčiny patří i zánět zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.